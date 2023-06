Dagboek van Koen: “Zo lang ik leef wil ik voor je zorgen, je liefhebben, elke dag opnieuw”

Koen is ontslagen uit het ziekenhuis en mag met Loretta mee naar huis. Hij heeft echter nog één belangrijke vraag aan haar.

“Nee, je hoeft me niet in de auto te helpen”, zeg ik voor de ingang van het ziekenhuis tegen Loretta, “maar op een knie zitten is nog wel wat lastig, dus ik hoop dat je het niet erg vindt dat ik het zo doe...”

Ik haal het doosje tevoorschijn. “Lieve Loretta...” Geschrokken legt ze haar handen op haar mond.

“Al weken vraag ik me af hoe ik je ten huwelijk zal vragen. Geen enkele manier leek spannend, origineel, of romantisch genoeg voor jou. Plotseling kwam er iets tussen wat mij tot het inzicht bracht dat het niet gaat om de vorm, maar om de intentie. Het is mijn voornemen, lieve Loretta, om zo lang ik leef voor jou te zorgen, om je lief te hebben, elke dag opnieuw, en om geen enkel probleem meer uit de weg te gaan, want samen zijn we zo sterk dat wij alles aankunnen. Daarnaast hebben wij een kind, dat op ons rekent en niet nog een keer mag worden teleurgesteld in degene die voor hem zorgt. Jij weet als geen ander dat de krassen op een kinderhart ook nog later zoveel verdriet veroorzaken. Wij kunnen de veiligheid zijn voor dat kleine jongetje dat jou mama noemt en mij papa.”

Ik weet niet waarom ik Kai er op dit moment bij haal. Waarom ik überhaupt zoveel tekst nodig heb, maar kennelijk zijn dit de woorden die al een tijdje in mijn hoofd rondzingen, om nu spontaan de juiste zinnen te vormen. “Daarnaast wil ik er ook zijn voor jouw dochter, ook al is ze allang volwassen. Iedereen heeft soms de behoefte om weer kind te zijn en te kunnen leunen op – in mijn geval – een vader. Ik weet dat jij hetzelfde zult doen voor mijn kinderen.”

Ik hou even in. “Sorry, normaal ben ik een man van weinig woorden, maar nu... ik weet niet. Ik wilde dit toch ook zeggen. Want wij zijn niet alleen. En als je nu ‘ja’ zegt, zul je ook nooit meer alleen zijn.”

Ik open het doosje met de ring. “Lieve Loretta, wil je met mij trouwen?”

“Ja, Koen”, zegt ze dan, snikkend. “Natuurlijk wil ik met je trouwen.”