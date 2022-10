Dagboek van Maud: “Als de deur opengaat, is het niet Julian die voor mijn neus staat”

Ik verheug me al helemaal op het gezicht van mijn zoon als ik bij hem aanbel en hij opendoet. Dat er een kleine kans bestaat dat Julian er niet is, of dat hij mijn spontane bezoek niet op prijs stelt, negeer ik. Voor de zekerheid heb ik hem een appje gestuurd met de vraag hoe het gaat en of hij nog plannen heeft vandaag. In zijn korte antwoord schreef hij dat hij niks bijzonders ging doen; coschappen tot halfzes en dan naar huis om te koken. Ik wil Julian zien om hem te vertellen wat ik over zijn opa te weten ben gekomen. Ik denk dat het goed is om daar niet te lang mee te wachten, want ik wil op geen enkele manier dezelfde fout maken als mijn ouders. Rosa vertel ik het in het weekend wel. Vooral voor Julian zal het verhaal impact hebben. Hij valt net als mijn vader op mannen, alleen zestig jaar later.

Ik doe wel drie uur over de reis, omdat ik in een enorme file terechtkom. Om zeven uur arriveer ik, bekaf en met een volle blaas. Gelukkig wordt er meteen opengedaan. Alleen staat niet Julian voor mijn neus, maar Koen. “Wat doe jij nou hier?” vraag ik verbaasd.

“Dat kan ik ook aan jou vragen”, reageert Koen met minstens zo veel verbazing.

“Mama?” Julian verschijnt achter hem.

Ik duw mijn ex en mijn zoon opzij met: “Sorry, eerst plassen.”

Het is een gekke situatie. Koen blijkt al een paar dagen bij Julian te zijn om zijn nieuwe studentenkamer op te knappen. Julian verontschuldigt zich dat hij dat niet heeft gezegd. Ik vind het niet erg dat Koen daar is, dus waarom denkt Julian dat ik dat vervelend vind?

Buiten komt de regen met bakken uit de lucht en we lopen met zijn drieën onder één paraplu naar een restaurant. Koen vroeg me nog of ik het wel oké vond dat hij meeging. Als ik iets met Julian wilde bespreken, was het wat hem betreft prima om te blijven klussen. Ik had even de neiging om te zeggen: doe dat maar. Maar iets in zijn blik deed me anders besluiten, dus lopen we dicht tegen elkaar aan onder de aanhoudende stroom regen. Het voelt onnodig intiem. Ik ben blij als we het restaurant bereiken, waar de ramen beslagen zijn en het ruikt naar nat haar en natte kleren.

“Het is hier niet heel chic”, zegt Julian verontschuldigend, “maar het eten is heerlijk.” Aan het tafeltje dat ons wordt aangewezen, neemt Julian meteen plaats op de enige stoel, waardoor Koen en ik op het bankje tegenover hem moeten gaan zitten. “Zo, kan ik eindelijk mijn ouders weer eens samen op de foto zetten.”

Julian schiet snel wat plaatjes met zijn telefoon en lacht dan smalend. “Lucky day voor een kind van gescheiden ouders!” Het is allemaal als grap bedoeld, maar toch voel ik me ongemakkelijk. Koen niet, die lacht hard mee en schuift nog dichter naar mij toe. Zogenaamd voor de foto, maar ik voel zijn been opdringerig tegen het mijne drukken. Wat is dit?