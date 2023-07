Dagboek van Maud: “‘Dave heeft zojuist zijn laatste kans verprutst’ zegt Suus gelaten”

Benieuwd wat hieraan vooraf ging? Dat lees je hier.

We zitten op de oude bank in Suus’ woonkamer. Ze huilt met diepe uithalen. Tussendoor praat ze snel en veel. Ze vertelt alles wat ze de afgelopen tijd heeft verzwegen. “Ik heb zo mijn best gedaan hem te helpen. Ik ben begripvol geweest, streng, ben met hem meegegaan naar een therapeut, ik heb een cursus gevolgd over hoe je iemand met een verslaving kunt ondersteunen, en ik heb een variatie aan non-alcoholische beloningen bedacht waar ik zowat een dagtaak aan had. Maar elke keer opnieuw bedroog hij me.” Ze ziet even de verwarring op mijn gezicht. “Niet met vrouwen, maar door naar de fles te grijpen als ik naar mijn werk was! En er dan daarna over liegen. Misschien ben ik naïef, maar ik tuinde er elke keer weer in. Tot hij door de mand viel. Dan zag ik hem wankelen en vond ik daarna de lege wodkaflessen die hij had verstopt”, zegt ze verontwaardigd. “En ik zag de afschrijvingen op onze rekening. Ook zo wat.” Ze kijkt me kwaad aan, alsof ik de boosdoener ben. “Ik betaalde alles: de therapieën, de cursussen, de speciale uitjes om wéér een nieuwe start te vieren en zelfs voor de flessen alcohol. Dave had zijn laatste spaargeld in onze bruiloft gestopt, dus daarna was het op. Iemand met zo’n verslaving kan natuurlijk ook niet werken. Ik zei op een bepaald moment dat hij echt iets moest gaan doen. Dus ik had wat tuinklusjes voor hem geregeld bij vriendinnen. Dan kon hij zwart wat bijverdienen. Ze hebben hem stuk voor stuk ontslagen.”

Weer begint ze te huilen. “De smoezen die ik voor hem heb moeten bedenken om zijn gezicht te redden. Altijd maar die smoezen.” Ze pakt mijn hand. “Maud, jij gaf jezelf een paar keer de schuld van onze verwijdering, maar die was geheel aan mij te wijten. Ik was niet eerlijk tegen je, ik ging je uit de weg omdat ik bang was dat je me anders hier weg zou sleuren.” “Dat zou ik inderdaad hebben gedaan”, reageer ik. “Dus daarom vertelde ik maar zo min mogelijk, ik relativeerde het en probeerde jou wijs te maken dat het probleem te overzien was, te verwaarlozen zelfs. Als ik het maar vaak genoeg zei, ging ik het zelf nog geloven ook!”

Ze neemt een slokje water.

“Toen jij het uitmaakte met John omdat je zag dat jullie geen gezond effect hadden op elkaar, was ik serieus jaloers.” Ze kijkt me hoofdschuddend aan. “Ik dacht, kon ik dat maar doen. Had ik maar het lef om Dave de deur te wijzen. Maar we waren getrouwd, waar moest hij heen?” De boosheid en het verdriet op haar gezicht maken plotseling plaats voor gelatenheid. “Toen ik twee weken geleden een etentje had op mijn werk, mijn enige uitje sinds een halfjaar, vond ik hem na afloop in ons bed. Ik dacht dat hij dood was. Hij had overgegeven en ik kreeg hem niet wakker, dus belde ik de Alarmcentrale. Daar zeiden ze dat ik net op tijd was. Daarna heb ik tegen Dave gezegd dat ik hem nog één laatste kans gaf. Die heeft hij dus net verprutst. Ik stop ermee.”