Dagboek van Maud: “Dave wil niet scheiden”, zegt Suus, terwijl ze neerzakt op een verhuisdoos

Ik open de achterbak van mijn auto en Suus tilt er soepel, als een echte verhuizer, een doos met boeken uit. Ik volg haar voorbeeld, alleen mij gaat het een stuk lastiger af. Toen Suus aangaf dat ze nu echt bij Dave weg wilde, was de oplossing snel gevonden. Ze komt bij mij wonen. Hoewel zij de eigenaar is van de geschakelde woning waar ze al zeker twintig jaar woont, kan ze het niet over haar hart verkrijgen om Dave de deur uit te zetten. Niet dat hij alweer terug is uit Zwitserland. Hij ligt daar nog steeds in het ziekenhuis. Maar ze hebben al aangekondigd dat hij na zijn ontslag met een duur vliegtuig naar huis wordt gestuurd. “Het ziekenhuis en zijn vlucht, dat zijn de laatste rekeningen”, zei ze bitter. “Daarna zoekt hij het zelf maar uit.” Of dat in de praktijk ook zo werkt weet ik niet, want ze zijn tenslotte getrouwd. Maar goed, dit is niet het moment om daarover te beginnen. “Je vindt het echt niet erg toch?” vraagt ze, terwijl ze een volgende doos in de ruime kamer zet die ooit van Rosa was.

“Nee, echt niet! Ik ben juist heel blij”, zeg ik gemeend. “Mijn huis is veel te groot voor mij alleen en de meubels lijken me de laatste tijd met steeds meer verwijt aan te staren. Alsof ze zeggen: wanneer kom je weer op ons zitten?”

Ze kijkt me dankbaar aan. “Weet je nog Maud, dat we vroeger altijd zeiden dat we zouden gaan samenwonen als we oud waren?”

Ik moet lachen. “Natuurlijk weet ik dat nog. Hoewel ik me bij dat begrip ‘oud’ iets anders had voorgesteld. “Vertel mij wat!” zegt ze, terwijl ze het zweet van haar voorhoofd veegt. “Of in elk geval niet dat we dit zware werk nog allemaal zelf zouden moeten doen.”

Hoewel ik het heel verdrietig vind voor Suus, ben ik opgelucht dat ze me alles heeft opgebiecht. Wat een hel moet dit voor haar zijn geweest. Om Suus boos te maken moet je heel ver gaan. Niet alleen omdat ze de ruimhartigste persoon is die ik ken, maar ook omdat ze de laatste is die zal opgegeven. Af en toe begint ze weer te zuchten dat ze zich toch ook schuldig voelt. Dan reageer ik streng dat dat onzin is. Maar ik begrijp haar gevoel; ze hield van Dave en wilde hem helpen. Ze weet dat haar vertrek de genadeklap kan zijn voor hem. Dus er is echt moed voor nodig om het dan toch te doen. Haar telefoon gaat. Ze kijkt op het display en haar gezicht betrekt onmiddellijk. “Deze moet ik nemen.” Ze neemt het gesprek aan. “Ja hi, met mij… Ik weet het, Dave… Ja, ik weet dat je spijt hebt.” Ze rolt met haar ogen. Ik maak het gebaar dat ze hem moet afkappen.

“Echt, mijn besluit staat vast. Je moet elders hulp gaan zoeken. Dave, ik hang op. Dave… Wat zeg je? Nee, daar ga ik niet op in. Dave, ophouden nu.” Weer ga ik met mijn hand onder mijn kin langs: kappen. Dan voel ik ook mijn eigen telefoon trillen in mijn broekzak. Ik twijfel even of ik wel moet opnemen, maar loop dan toch de kamer uit. “Hi Koen, hoe gaat het met je?” Even later kom ik weer binnen. “Dave wil niet scheiden”, zegt ze, terwijl ze neerzakt op een verhuisdoos. Ik ga op een van de andere dozen zitten: “En Koen gaat trouwen.”