Dagboek van Maud: “De intieme foto’s van mijn vader met hem branden in mijn zak”

Jolien, een vrouw van ongeveer mijn leeftijd, doet de deur open. Ze heeft rood, kortgeknipt haar, een rechthoekige bril en afhangende wangen. Ik zou haar nooit hebben herkend, maar zij roept meteen mijn naam: “Maud, je bent geen spat veranderd.”

Ik ben naar Boxtel afgereisd om de dochter van Bernie te ontmoeten, de man met wie mijn vader een relatie zou hebben gehad. Via social media had ik haar vrij snel gevonden en ze reageerde enthousiast toen ik schreef dat ik langs wilde komen. Achter slaat een hond aan. Zo te horen is het geen kleintje.

“Kom toch binnen!”, zegt ze.

Terwijl een gigantische herdershond vanachter het hek in de keukendeur vals naar me kijkt, vertelt Jolien honderduit. “Ik vond die vakanties in Frankrijk altijd het leukst. Jullie moesten mij van onze ouders op sleeptouw nemen, en hoewel onze Guido dat altijd met tegenzin deed, was jij altijd zo lief voor mij. Dat zal ik nooit vergeten.”

Al ben ik hier om heel andere redenen, toch is het leuk om deze herinneringen op te halen.

“Dat was een mooie tijd ja, ik vond het jammer dat we op een gegeven moment terug naar Nederland gingen”, zeg ik. “Nog thee?”, biedt Jolien aan. Zonder antwoord af te wachten schenkt ze mijn kop weer vol en zegt ze vol mededogen: “Dat kan ik me voorstellen. Ik weet nog dat mijn vader juist heel blij was dat jullie terug zouden komen, we hebben een rondedansje gedaan in de kamer.”

Ik doe mijn best om mee te lachen om haar herinnering. “Ja, dat zal wel.” De intieme foto’s van mijn vader en hem branden in mijn zak. Is dit het moment om ze tevoorschijn te halen? “Dat is eigenlijk ook de reden waarom ik wilde afspreken, de vriendschap tussen onze vaders…”

“Dat maakte het nog eens extra triest”, zegt ze mismoedig. “Dat mijn vader stierf toen jullie eindelijk weer dichtbij woonden.”

Ik schrik. “Dat wist ik helemaal niet.”

Ze strijkt haar haar achter haar oren en herpakt zich. “Ach, dat is allemaal ook zo lang geleden, we hebben elkaar daarna bijna nooit meer gezien volgens mij. Ik weet nog dat het een enorme indruk op me maakte dat jouw vader zo verdrietig was tijdens de begrafenis. Nog nooit had ik een volwassenen man zo hard horen huilen.”

Opeens komt er een herinnering boven. Niet aan de begrafenis, maar aan thuis. Mijn vader die huilde, mijn moeder die zei dat hij nu eindelijk op moest houden. Ze was zijn tranen zat. “Die man is al maanden dood!”, had ze geroepen. Ik had mijn moeder gevraagd welke man ze bedoelde. Daarop had ze enkel geantwoord: “Die ken jij niet.” Ik was op dat moment te veel met mezelf bezig om erover door te vragen. Ik keek Jolien aan. “Waaraan is je vader gestorven?”

“Een longontsteking. Dat werd in elk geval gezegd. Ik heb altijd gedacht dat het…”

“…aids was”, maak ik haar zin af.

Jolien kijkt me verbaasd aan. “Nee, ik dacht aan kanker. Daar waren mijn grootouders ook aan gestorven. Hoe kom je nou bij aids?”

“Omdat ik denk dat jouw en mijn vader een relatie hadden.”

