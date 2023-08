Dagboek van Maud: “Dit gevoel is zo heftig, ik weet niet wat ik meemaak”

Benieuwd wat hieraan vooraf ging? Dat lees je hier.

Suus had gelijk, maar eigenlijk wist ik het al. Niet alleen door het bizar aantal keren dat ik op een dag aan hem denk, ook door mijn idiote gegiechel de hele tijd. Het begon nadat Koen me vertelde dat hij gaat trouwen. Ik kreeg een enorme lachbui, dat was al een teken aan de wand. Sindsdien moet ik om alles lachen, ook als het niet grappig is. Zoals toen gisteren een vrouw bij mij op het spreekuur kwam en me met tranen in haar ogen vertelde dat ze zwanger is van haar verloofde, maar heimelijk verliefd is op zijn zus. En zij op haar. Toen een man me in de Albert Heijn vroeg of hij me ergens van kende, schoot ik in de lach en zei: “Weinig originele versiertruc.” Bleek hij me echt te kennen omdat ik zijn drie kinderen op de wereld heb gezet. Ook midden in een serieus gesprek met Suus had ik mijn lachspieren niet onder controle. Het zijn de zenuwen van iemand die lacht op momenten dat dit absoluut niet kan. Nu ik aan Suus heb toegegeven dat ik verliefd ben, neemt dit onaangepaste gedrag gelukkig ietsje af.

Het voelt alsof ik voor de eerste keer in mijn leven verliefd ben en mijn onzekerheid, bravoure en fatalisme met elkaar wedijveren. Het schijnt dat verliefd zijn het meest hevig is als je al een relatie hebt en het allemaal stiekem moet. Dat herken ik van toen ik Bruno, mijn eerste vriendje uit Frankrijk, weer ontmoette. Als het wél kan omdat je ongebonden bent, zoals met John, is verliefdheid minder sterk. Dan ben je aan het afwegen: is hij wel leuk genoeg, heeft hij geen trekjes waar ik op afknap, rare stopwoordjes of zweetvoeten? Mijn ratio zat me steeds in de weg. Maar nu… ik weet niet wat ik meemaak. Alsof ik ben geraakt door de pijl van cupido of door een bliksemschicht, net zoals in films.

Drie dagen geleden vroeg Jurgen of ik het leuk vond om af te spreken. Hij voegde eraan toe: “Als het te snel gaat, geef het aan. Het is lang geleden dat ik heb gedatet.” Ik concludeer meteen dat het woordje ‘gedatet’ betekent dat hij het ook ziet als een mogelijke relatie… Meteen na zo’n gedachte word ik weer door mijn verstand op de vingers getikt. Kom bij zinnen, spreek ik mezelf toe. Alles wat ik voel is gebaseerd op mijn dagdromen over hem. Maar ik ken die man nog helemaal niet. Toch antwoordt niet mijn ratio, maar mijn op hol geslagen hart. “Lijkt me leuk!” antwoord ik.

Ik heb al vijf outfits aangehad. Geen enkele lijkt geschikt voor de gelegenheid. Mijn enkellange roze jurk, die me volgens Suus fantastisch staat, is overdressed. De jurk die ik tijdens diezelfde shopmiddag met Suus heb aangeschaft, is te gewoontjes. Blijft er nog een zomerbroek met wijde pijpen en een witte bloes over, maar een broek… is dat wel vrouwelijk genoeg? Ik heb nog een zwart jurkje waarin ik me sportief én sexy voel, maar zwart… Uiteindelijk kies ik voor een zachtroze jurk waar ik vaker op uitkom als ik niet weet wat ik aan moet. Maar waarin ik me helemaal mezelf voel.