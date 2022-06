“Wat zeg ik dan precies?”, vraag ik aan John. Ik ben rechtop gaan zitten. “Gewoon… ‘Koen, niet doen’, ‘Koen, waarom’ en ‘Koen, laat nou’.”

“Laat nou?”, herhaal ik. “Ja, ik verzin het niet”, zegt John. “Sterker nog, ik heb het voor je opgenomen omdat ik al bang was dat je me niet zou geloven.”

John heeft zijn telefoon al gepakt en drukt op de audio-opname. Ik hoor mezelf eerst kreunen in mijn slaap – gênant! – en daarna hoor ik: “Koen, nu is het genoeg.” “Hier hadden jullie kennelijk ruzie over eten.” Hij drukt een nieuwe opname in. “Geef, het is van mij Koen. Koen, af!” hoor ik mijn stem.

“Tja, ik begrijp nu wel waarom je denkt dat ik nog zo veel met hem bezig ben”, zeg ik sip. “Maar je gelooft me hopelijk wel als ik zeg dat ik overdag nauwelijks aan hem denk.” “Behalve als blijkt dat hij toch een buitenechtelijk kind heeft gemaakt in de tijd dat jullie samen waren”, zegt hij ironisch. “Precies dat!”

John en ik zitten tegenover Loretta en Koen in een Italiaans restaurant. Het is druk, de obers sjezen langs onze tafel. De muziek staat hard, waardoor de mensen nog harder praten om elkaar te verstaan.

“Ik vind dit een leuk initiatief”, zegt Loretta. “Ik zei ook al tegen Koen: dat hadden wij allang een keer moeten voorstellen.” Ze lacht stralend met volle mond. Volgens mij is dit de eerste keer dat ik haar zie zonder witte werkkleding. Ze draagt een prachtige zwarte jurk met gouden lovertjes, haar lange krullen hangen los over één schouder en haar ogen zijn zwart aangezet met kohl, zodat ze nog katachtiger lijken. Ze is echt een verschijning waarnaast ik me voel verbleken. Ik vind Koen ook niet exotisch genoeg voor haar. Hij is hoekig, letterlijk en figuurlijk, terwijl alles aan Loretta rond is.

Hoe zouden ze seks hebben? Zou het anders zijn dan met mij? Er was veel mis tussen Koen en mij, maar niet tussen de lakens. Of zou er een wereld voor hem zijn opengegaan sinds hij het met haar doet?

“Maud?” John stoot me aan. “Sorry, wat zei je?” Ik hoop niet dat ik aan het staren was. “Ik zei dat er wel een directe aanleiding was voor dit etentje.” “Eh ja, die is er op zich wel”, herpak ik me. “Koen en ik delen niet veel meer dan een stel semi-volwassen kinderen en een heleboel foto’s, dus wat dat betreft hoeven we geen vrienden te worden, maar…”

John onderbreekt me. “Wat Maud wil zeggen, is dat er nogal wat ruis op de lijn zit tussen ons, dat vinden we jammer.” “Klopt”, zeg ik. De mannen-uitleg is vaak veel simpeler. “O, dus dit is een soort interventie?” Hoewel Loretta lacht, de snerende ondertoon is niet te missen. “Zo zou ik het niet willen zeggen”, zwak ik het af. “Ik eigenlijk wel”, zegt John. “Ik vind dat er wel wat dingen zijn gebeurd waarover we van jullie uitleg verdienen.”

Ik voel dat het gesprek helemaal de verkeerde kant op gaat.“Zo zo”, bemoeit Koen zich nu voor het eerst met het gesprek. “Dat klinkt gezellig.” “Soms zijn dingen nou eenmaal niet gezellig”, zegt John. “Zeker niet als je mij valselijk beschuldigt en aan Maud leugens verkoopt.”

“Hier heb ik geen zin in!” Koen schuift zijn stoel naar achteren, precies op het moment dat de ober voorbijkomt. Alles klettert uit zijn handen.

