Dagboek van Maud: “Hoe heeft mama haar baby kunnen achterlaten?”

Nout steekt zijn hoofd om de hoek van de deur. “Hé meiden, ik weet niet of het nog lang duurt met die brieven, maar ik ga slapen.”

“Wacht schat, we hebben je nodig.” Juliet praat met dubbele tong, we hebben dan ook al anderhalve fles wijn achter de kiezen en proberen tegen beter weten in de puzzel van het leven van mijn moeder compleet te krijgen.

Nout wrijft over zijn slaperige gezicht en komt bij ons zitten. “Vertel”, zegt hij. “Leg jij maar uit”, zegt mijn zus. “Jij kunt dat beter.”

Ik haal diep adem, ook ik heb eigenlijk te veel gedronken om helder te kunnen formuleren. “Uit de brieven blijkt dat Charles en mama een relatie hadden”, begin ik. “Dat geheim is uitgekomen omdat mama zwanger werd van Charles.”

“Tot zover alles duidelijk”, zegt Nout, die een glas voor zichzelf inschenkt.

“Kennelijk wist ze al die tijd dat het kind van hem was”, vervolg ik. “Onze vader wist dat ook, dus ze hadden blijkbaar geen seks meer met elkaar. Dat zou verklaren waarom mama überhaupt vreemdging. Papa viel gewoon niet op vrouwen, dat blijkt ook uit de foto’s met oom Bernie.”

“Ga door...”

“Dus papa stelde haar voor de keuze: naar Nederland gaan met het gezin, of alleen achterblijven in Frankrijk met haar bastaardzoon. Mama koos voor ons en liet haar zoon na zijn geboorte achter voor adoptie.”

“Wij snappen dat niet”, maakt Juliet mijn verhaal af. “Ik zou mijn baby altijd hebben meegenomen.”

“Ze had geen keus”, zegt Nout nuchter. “Jullie vader wilde hem niet, hij was een bastaard.”

“Maar ze had papa kunnen chanteren met die foto’s, toch?” zegt Juliet. “Waarom heeft ze die anders bewaard?”

“Misschien zijn die later gemaakt?” oppert Nout.

“De foto’s zijn in de tuin van het oude huis in Frankrijk genomen”, zeg ik. “Er staan een paar details op die ik me herinner.”

“Ze kan de foto’s ook pas later in handen hebben gekregen.”

“Daar hadden we nog niet aan gedacht.” Ik kijk mijn zus aan en vervolg: “Wij hadden de theorie dat ze heeft geprobeerd Charles terug te schrijven, maar dat haar brieven zijn onderschept. Misschien door de vrouw van Charles.”

“Dat zou kunnen”, geeft Nout toe. “Maar zo kun je een hele avond mogelijkheden bedenken. Er ontbreken gewoon te veel puzzelstukjes.”

“We willen het begrijpen”, zegt Juliet, plotseling weer emotioneel. “We willen snappen waarom wij zo veel moeite hebben met relaties, met het leven in het algemeen. We denken dat in dit verknipte verleden...” Ze slaat op de stapel brieven. “...het antwoord ligt.”

Nout knikt traag. “Je weet dat je soms het grotere plaatje niet ziet als je er te dicht bovenop zit”, zegt hij peinzend. “Wanneer je afstand neemt, zie je ineens meer en kom je tot nieuwe inzichten. Ik zou me bijvoorbeeld afvragen hoe het met de vrouw en kinderen van die Bernie verder is gegaan. Wisten zij wat er speelde tussen de vaders?”

Juliet en ik kijken elkaar aan. Dat we daar niet eerder aan gedacht hebben!

Mijn zus pakt Nouts hoofd tussen haar handen en kust hem hard. “Je bent geniaal.”