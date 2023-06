Dagboek van Maud: “Ik begin nog liever een relatie met een vrouw dan met hém”

Benieuwd wat hieraan vooraf ging? Dat lees je hier.

Als je gelukkig bent in je eentje – wat ik ben – zou je eigenlijk niet bezig hoeven zijn met het vinden van een partner. Toch blijft het door mijn hoofd spoken. Ik zie hoe goed Juliet in haar vel zit sinds ze haar geliefde heeft gevonden. Mijn collega Anouk is zo happy met haar man. Op straat lijken alleen maar verliefde stellen te lopen. Misschien komt het door het mooie weer en doordat het nu eenmaal leuker is om met je vriend of vriendin dingen te ondernemen dan alleen. Tegelijkertijd ben ik oprecht blij met mijn vrijheid, dat ik helemaal zelf kan bepalen wat ik doe. Misschien zou latten iets voor de toekomst zijn. Dan houd ik wel mijn eigen plek, maar ik kan ook de gezelligheid opzoeken bij mijn geliefde. Moet ik die geliefde wel eerst vinden, terwijl ik net had besloten dat ik voorlopig geen man meer wil. Argh, ik word gek van mijn eigen gedachten.

Ik heb een etentje van mijn werk met de vijf verloskundigen die nu vast bij ons in dienst zijn, twee praktijkondersteuners, een wat morsige man van mijn leeftijd die al het onderhoud doet en een jongen die de website bouwt. Het is een behoorlijk kippenhok met al die dames bij elkaar, waar onze twee mannelijke collega’s een beetje stilletjes bijzitten. Ik besluit naast hen plaats te nemen. “Jullie lijken wel vader en zoon”, zeg ik, om een gesprek te beginnen.

De twee kijken elkaar verbaasd aan. “Ik heb geen zoon”, zegt Jan, de aardige kerel van het onderhoud. “Ik heb wel een vader, maar die is dood”, zegt de jonge IT’er weinig subtiel. “Wat rot”, zeg ik meelevend. “Dat wist ik niet.”

“O, maar daar heb ik ook geen memo over rondgestuurd”, zegt de jongen op een toon die verraadt dat hij dit niet als grapje bedoelt. “Hij was al dood voor ik hier kwam werken.” “Ach zo”, zeg ik.

“Ben jij gescheiden?”, vraagt de jongen aan mij. “Eh ja, maar ook daar heb ik geen memo over rondgestuurd!” “Je hoort soms dingen”, zegt hij. “Ik dacht dat je misschien wel wat bent voor hem.” Hij wijst op zijn collega, die verbaasd zijn wenkbrauwen optrekt. “Nou, ik ben niet op zoek hoor”, zeg ik. “Ik ook niet”, haast Jan zich te zeggen. “Als het gebeurt, gebeurt het.” “Ja, maar het gebeurt al twintig jaar niet vertelde je me laatst, Jan!”, zegt de jongen.

Mijn hemel, ik moet zorgen dat ik hier wegkom voordat dit gesprek nog ongemakkelijker wordt. “Mannen, ik moet even mijn neus gaan poederen. Misschien kunnen jullie wat tips uitwisselen over hoe je date of een meisje versiert.” “Goed idee!” hoor ik de jongen nog zeggen.

Op weg naar de wc komt Anouk achter me aan. “Hé Maud, wat was dat net?”

“Dat was vooral heel gênant”, zeg ik. “O ja?”, zegt ze met een hoofd dat zich naar me uitstrekt alsof het zich los probeert te trekken van de romp. “Want wij speculeren er al een tijdje over dat Jan misschien een idee zou zijn voor jou.” “Serieus?! Ik denk dat ik dan liever met een vrouw een relatie begin!” Ik loop door naar de wc. Als ik er zelf al niet mee bezig ben, dan is mijn omgeving dat wel.