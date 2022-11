Dagboek van Maud: “‘Ik schuif de bedden gewoon zo ver mogelijk uit elkaar’, zegt Koen”

Maud heeft het beter naar haar zin met Koen en haar zoon dan ze had gedacht.

Ik heb Julian het hele verhaal verteld van mijn homoseksuele vader. Hij kijkt me met een ernstige blik aan. “Vreselijk als je constant poppenkast moet spelen.”

“Vroeger hield je daar anders wel van”, zegt Koen. Hij is de enige die lacht. “Ja, pap, als ik de prinses mocht zijn”, reageert Julian droog.

“Sorry, stomme opmerking”, zegt Koen dan eerlijk. “Ik ben door mijn ouders zo homofoob opgevoed dat ik me soms nog steeds geen houding weet te geven. Daarom was ik ook zo’n hork toen je de moed had om uit de kast te komen.”

“Daar hoeven we het niet meer over te hebben”, zegt Julian lief. Dan draait hij zich naar mij. “Ik heb de laatste dagen veel met papa gepraat. Ik denk dat we elkaar nu beter snappen, toch pap?” Koen kijkt hem vaderlijk aan. “Veel beter.”

Dat Koen in het begin dicht tegen me aan ging zitten voelde ongemakkelijk, maar toen ik zei dat ik daar opvliegers van kreeg, ging hij lachend verzitten. De rest van de avond was ongedwongen en gezellig. Er kwamen zelfs serieuze onderwerpen langs. Ik kan weer sympathie voor Koen opbrengen en dat is nieuw. Eerder was het verwarrend om hem dichterbij te laten komen, nu voelt het vertrouwd; de spanning over dat het ooit nog iets zou kunnen worden tussen ons, is weg.

Als Koen heeft afgerekend, kondig ik aan dat ik naar huis ga. Het is nog ruim twee uur rijden en ik ben moe. “Het is gekkenwerk om nu nog dat hele eind te rijden”, zegt Koen. “Blijf gewoon slapen.”

“Op de bank van zijn studentenhuis?” vraag ik. “Nee dank je.”

“Nee joh, ik heb ook een hotel genomen. Ik weet zeker dat daar nog kamers zijn.” Ik twijfel, het is halfelf. Voor ik thuis ben, is het zeker halftwee. Morgen ben ik vrij, dus op zich zou het kunnen.

“Als geld een probleem is, betaal ik wel”, zegt Koen genereus.

“Mam, doe dat nou maar. Ik vind het ook een slecht idee als je nu nog naar huis zou rijden”, zegt mijn zoon. “Zeker met dit weer.”

“Goed dan”, zeg ik. “Maar ik betaal gewoon zelf.”

Het is een familiehotel waar Koen amicaal wordt begroet als we binnenkomen. “Dit is Maud, de moeder van Julian”, zegt hij tegen de receptionist. “Je hebt nog wel een kamer, toch?”

“Ach wat stom nou”, zegt de man. “Ik heb de laatste net vergeven.” Koen draait zich naar mij. “Op mijn kamer staan twee losse bedden, dus je zou ook bij mij kunnen slapen.” Hij kijkt er moeilijk bij. Alsof het ook hem in de problemen brengt.

“O nee, joh, dan ga ik wel gewoon naar huis. Geen probleem, ik was het toch al van plan.” Ik moet een gaap onderdrukken.

“Weet je het zeker?”

“Heel zeker.” Ik ben net in de auto gestapt en wil de motor starten als Koen op het raampje tikt. Ik doe het raampje naar beneden.

“Maud, we zijn geen kleuters meer. Die bedden schuif ik zo ver mogelijk uit elkaar en dan kom je gewoon bij mij op de kamer slapen.”

Als mijn reactie uitblijft, voegt hij eraan toe. “Ik stop mijn T-shirt in mijn onderbroek. Dat vond je toch altijd zo sexy?” Die vreselijke gewoonte had Koen vroeger altijd, zodat zijn slaapshirt niet zou opkruipen. “Goed dan”, zeg ik lachend.

Benieuwd wat hieraan vooraf ging? Dat lees je hier.