Dagboek van Maud: “Ik vraag in paniek aan Koen of we hebben gezoend”

Ik lig in bed en zie Koen uit de badkamer komen. Zoals beloofd heeft hij zijn slaapshirt diep in zijn onderbroek gestopt. Hij kijkt me grijnzend aan. “Zo lelijk genoeg?” “Perfect”, zeg ik. Hij gaat in het andere eenpersoonsbed liggen en trekt de dekens over zich heen. “Zullen we het licht uitdoen? Ik ben doodmoe.” Hij knipt het licht uit. “Heb je er last van als ik op mijn telefoon zit?” “Nee, tuurlijk niet.”

Ik hoor dat hij nog wat zoemende berichten binnenkrijgt, daarna legt hij zijn telefoon op het nachtkastje. Ik draai me van hem af en sluit mijn ogen. “Maud... niet dat we iets te verbergen hebben, maar ik heb niet tegen Loretta gezegd dat je bij mij op de kamer slaapt.” “O, dat is goed. Dan doe ik dat ook...” zeg ik zacht. Terwijl Koen in de badkamer was, had ik al tegen John gelogen dat ik alleen op de kamer lag. Zou Koen dat gehoord hebben? Ik ben te moe om me er druk over te maken. In elk geval is het beter als ze het allebei niet weten.

In mijn droom scheer ik vlak over de zee. Het is niet echt vliegen, maar als ik mijn armen precies in balans houd, lukt het me om te zweven. Soms raken mijn tenen heel even het water, dan herpak ik me en zweef ik verder. Langzaam raak ik uitgeput, omdat het me veel moeite kost om mijn evenwicht te bewaren. Ik ben bang om te vallen. “Het is goed, Maud”, zegt een stem zacht. “Ik heb je vast.” Dan lijkt het plotseling of de zee begint te bewegen. De golven worden groot en schuimend. Uit angst draai ik me naar het lijf dat zich plotseling dicht bij me bevindt. Armen pakken me troostend beet, ik laat me opzuigen door het grote lichaam dat zich tegen het mijne drukt. Handen glijden over mijn rug. Ik probeer te verdwijnen in die warmte, voel de zachtheid van zijn lippen. Die geur... Een geur die me zo vertrouwd is. Langzaam dringt tot me door waar ik ben. En dan schrik ik: Koen is bij me in bed komen liggen.

“Koen, dit... nee”, breng ik slaapdronken uit. “Maud, ik hou nog van je. Het is nooit gestopt.” Ik kom overeind. “Koen, dit kan niet!” mijn stem klinkt hoog en schril. “Sorry, ik dacht dat je dit wilde”, zegt Koen, die zich nu ook opricht. “Je riep me.”

In paniek probeer ik te bedenken wat er is gebeurd. Hij heeft zijn shirt nog aan. “Hebben we gezoend?” Even lijkt dit zo’n onwerkelijke situatie dat het is of ik nog steeds droom. “Het was maar heel kort”, zegt Koen dan. “Jij zoende mij en ik... Het spijt me, ik had je moeten stoppen.” Ik sta op uit bed en begin te ijsberen. “Ik wíst het, ik wist dat dit geen goed idee was”, zeg ik meer tegen mezelf dan tegen hem.

Koen gaat tegenover me staan en pakt me bij mijn schouders. “Maud, ik moet je iets vertellen.” Hij kijkt me indringend aan. “Sinds die dag op je moeders lege kamer kan ik alleen nog maar aan jou denken.” Hij heeft het over het moment dat ik na mama’s overlijden instortte en hij me letterlijk opving. Wat stom dat ik daar niet eerder aan heb gedacht. Daarom voelde het dus zo vertrouwd tussen Koen en mij, er was geen afstand meer tussen ons.