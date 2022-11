Dagboek van Maud: “John is slanker en gespierder dan Koen, maar minder warm en zacht”

Ik heb Koen weer bij Julian afgezet. Hij was nog niet klaar met klussen. Julian vraagt of we goed hebben geslapen en er valt een wat ongemakkelijke stilte die meteen door hem wordt opgepikt. “Wat is er in ’s hemelsnaam…” “Niks, niks”, antwoorden Koen en ik in koor. “Mama en ik hebben bedacht dat we er als ouderstel beter voor jullie kunnen zijn.” “Ja, we hebben besloten vrienden te zijn, toch Koen?” Heel even meen ik een trilling te zien bij zijn oog, maar Koen beaamt: “Klopt!” Julian lijkt opgelucht. “Gelukkig maar, dat hele relatiestation zijn jullie allang gepasseerd.” Waarop Koen en ik net iets te hard lachen.

Met gemengde gevoelens zit ik in de auto. Natuurlijk ben ik blij dat we het drama van de nacht hebben kunnen ombuigen naar iets positiefs. Tegelijkertijd heeft het ook iets in me losgemaakt. Ik kan niet eens zeggen wat, want ik voel me fysiek echt niet aangetrokken tot Koen. Het is meer dat ik me afvraag of we echt zulke goede vrienden kunnen zijn. Staat die vriendschap onze huidige relaties niet in de weg? We hebben afgesproken dat we thuis niets zeggen over wat er vannacht is gebeurd. Dat is al een leugen. Moet ik dan elke keer liegen als ik met Koen afspreek? En wat als ik ergens mee zit? Wie vraag ik om raad? Bij wie stort ik mijn hart uit? Gevoelsmatig zou ik dat nu het liefst bij Koen doen. Precies wat er gebeurde na mama’s overlijden. Maar als ik dichter bij John wil komen, moet ik juist meer met hém delen. Ik vind het best ingewikkeld…

Ik ben blij dat John niet thuis is als ik in Alkmaar aankom. Hij had afgesproken met een vriend en al via de app gevraagd of ik het niet erg vond dat hij met hem ging eten. ‘Natuurlijk niet, schatje! Veel plezier, ik zie je wel verschijnen’, had ik geantwoord. Zelfs deze korte tekst voelt als een leugen. Waarover voel ik me nou zo schuldig? Ik zucht diep en besluit me te richten op het huishouden. Ik ruim op, stofzuig, doe de was, haal boodschappen, kook voor mezelf, en zap daarna nog wat. Ik schrik als er een appje binnenkomt. Koen: ‘Dank voor alles. Ik heb het er net met Julian over dat jij de beste van de wereld bent’. Hij sluit zijn bericht af met een lachende smiley. Geen hartjes, geen dubbelzinnigheid, niks. Toch wis ik het bericht onmiddellijk. Waarom?

Ik word wakker van Johns gestommel. Hij is duidelijk aangeschoten én heel aanhalig. Ook al heb ik niet echt zin in seks, ik laat me toch door hem verleiden. Zo zal de recente herinnering aan de kus met Koen en zijn lijf tegen het mijne, sneller vervagen. Heel even schieten de vergelijkingen door mijn hoofd. John is slanker en gespierder dan Koen, maar minder warm en zacht. John gaat recht op zijn doel af. Koen wist altijd hoe hij mij eerst in de stemming moet brengen. Bij John voelt het nog als presteren. Bij Koen was het liefdesspel lui geworden. Klaar nu! Ik moet stoppen met denken.