Dagboek van Maud: “Juliet kijkt verbaasd als ik vertel dat ik nog contact heb met John”

Anouk en ik zitten op het werk en hebben het over het feestje met het thema ‘optimaal jezelf’, waar we afgelopen weekend waren. “Nogmaals sorry, Maud”, zegt Anouk. “Ik wist echt niet dat die vent zo vreselijk was.” “Maakt niet uit joh, maar ik begrijp dat zijn zus alles uit de kast haalt om hem aan de vrouw te krijgen.” We schieten allebei opnieuw in de lach. “Nou ja, dat thema hielp wel om de ware ik van mensen te zien”, zegt Anouk. “Want volgens mij gaat het daar meestal mis in relaties, dat mensen zich in het begin anders voordoen. Dan moet je maar net geluk hebben dat jullie karakters echt bij elkaar passen.” “Zoals bij jullie”, zeg ik. Ze glimlacht lief. “Ja, zoals bij ons. Maar jij gaat ook nog wel iemand vinden, hoor”, haast ze zich erachteraan te zeggen.

Als ik na mijn werk een omelet bak om lekker makkelijk voor de tv op te eten, vraag ik me af of ik inderdaad weer zou moeten gaan daten. Alleen zijn is nou niet bepaald het summum van gezelligheid. Aan de andere kant, het is ook best lekker om helemaal mijn eigen gang te kunnen gaan. Om zelf mijn tijd in te delen, om zelf te bepalen wanneer ik boodschappen doe, wat ik kook, welke muziek ik opzet en wat ik kijk op tv. Het voelt heel rustig en veilig. Dat is nieuw, want eerder heb ik alleen-zijn alleen nog maar ervaren als onrustig. Alsof ik geen tijd te verliezen had om een nieuwe man te vinden. Stom, want voor een gezamenlijke toekomst zou ik die juist zorgvuldig moeten uitkiezen, in plaats van snel iemand vinden om maar samen te zijn.

Ik heb weer eens met mijn zus afgesproken. De kinderen zijn bij haar ex en wij gaan de hele dag naar de sauna. Juul is zo opgeknapt sinds haar scheiding én sinds haar jonge vriend Nout. Ik had die twee nooit bij elkaar kunnen verzinnen, de nerd en de modepop, maar het werkt wonderbaarlijk goed. Juul ziet er ook zo goed uit, ze straalt helemaal. Eerlijk gezegd ben ik daar wel een beetje jaloers op, met mijn bleke, afgetrokken gezicht en de wallen onder mijn ogen.

“Denk je nog vaak aan John?”, vraagt ze, terwijl we in een jacuzzi zitten. “Nee. Of soms, als we appen denk ik natuurlijk aan hem.” “Jullie hebben nog steeds contact? Dat verbaast me.” “Mij eigenlijk ook”, zeg ik eerlijk. “John zei dat hij altijd alle schepen achter zich verbrandt en dat ik dat niet persoonlijk moest nemen. Maar toen begon hij me af en toe toch weer berichten te sturen. Dat het goed met hem gaat, dat hij misschien wel in Italië gaat wonen, dat hij veel van mij heeft geleerd. Dat hij niet boos is… Best lief, eigenlijk.”

Juliet kijkt me onderzoekend aan. “En baal je dan dat je hem hebt afgewezen?” “Nee, ik denk dat onze relatie uiteindelijk toch nooit had standgehouden. Ik was meer een moeder voor hem.” Ze trekt haar wenkbrauwen op. “Jij doet jezelf soms zo tekort, zus! Omdat hij er wat jonger uitzag, was jij nog niet meteen zijn moeder. Je bent een superleuke en mooie vrouw!”

Heeft ze gelijk, doe ik mezelf tekort?