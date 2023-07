Dagboek van Maud: “‘Maud, die man heeft een oogje op jou’, zegt Koen”

Benieuwd wat hieraan vooraf ging? Dat lees je hier.

Dat ons tijdelijke bestaan hier op aarde een rollercoaster is, weten we allang. Op zich prima, alleen soms zou ik wel even een kleine pauze willen inlassen voor de volgende bumpy ride inzet. Suus woont sinds een paar dagen bij mij. Zij wil nu nog maar een ding: scheiden van Dave – van wie ik toch al die tijd dacht dat hij haar grote liefde was. En Koen gaat trouwen! Twee bewegingen die zo lijnrecht tegen elkaar ingaan dat ik soms moeite heb met schakelen tussen de uiteenlopende emoties. Suus die keer op keer haar verhaal wil vertellen en vervolgens Koen die na verschillende belletjes nu met me wil afspreken. “Tuurlijk”, zeg ik aan de telefoon. “Als jij behoefte hebt aan praten, ben ik er voor je.”

Hij moet lachen. “Dit klinkt alsof ik therapie nodig heb. Ik wil het alleen met je hebben over leuke dingen hoor!”

We wandelen samen door het park met Kai in de wandelwagen. Koen loopt nog traag vanwege het ongeluk, ik vind het al een wonder dat hij überhaupt kan lopen. Zijn zoontje zit onderuitgezakt met zijn duim in zijn mond in het karretje, terwijl Koen een lange monoloog afsteekt over zijn aanstaande huwelijk. Dat hij eerst alleen een boterbriefje wilde halen voor de kleine, om puur praktische redenen. Maar dat hij zich realiseerde dat hij juist uit liefde met Loretta wil trouwen. Dat hij de ring in zijn broekzak had toen het ongeluk gebeurde en dat hij het zich daarna pas herinnerde, vlak voor hij uit het ziekenhuis werd ontslagen. Dat hij haar toen ter plekke, op de parkeerplaats, heeft gevraagd en er allemaal mensen omheen stonden te kijken, enzovoort. Het gaat maar door. Ik realiseer me dat ik nu definitief ben ge-friend-zoned door Koen. Of nog erger, ik ben de zus geworden die hij nooit heeft gehad. Als hij naar opzij kijkt met een ‘hoe gaat het eigenlijk met jou’, merk ik dat ik eigenlijk helemaal geen zin heb om het hele verhaal van Suus te vertellen. Alsof het zo moet zijn, word ik op dat moment aangesproken.

“Maud? Wat leuk!” Tegenover ons staat een man met een kinderwagen met daarin een baby. “Ach, jij weet misschien niet meer wie ik ben, jij zet zo veel kinderen op de wereld.”

“Jurgen, natuurlijk weet ik nog wie je bent.” Ik kijk in de kinderwagen. “En hoe is het met de kleine Moon?” Het is heus niet zo dat ik me ieder gezin herinner, maar dit gezin zeker wel!

Nadat we even hebben staan praten, zegt Koen grinnikend: “Ik ben blij dat ik niet de enige oude vader ben die hier rondloopt.”

“O, maar hij is niet de vader van die baby hoor”, zeg ik. “Hij is de opa!”

“Dat verklaart het wel”, zegt Koen.

“Wat verklaart het?”

“Nou, ik dacht: waarom flirt die vader van die kersverse baby zo met Maud?”

“Wat bedoel je precies?”

“Maud, die man heeft een oogje op jou, dat zie je zo.” Ik ga in veel dingen mee, maar niet hierin.

“Wat een onzin! Hij is net zijn vrouw verloren.”

“Dat betekent toch niet dat hij zelf niet verder mag leven?” Koen schudt zijn hoofd. “Jij hebt dit soort dingen echt niet door, hè?”