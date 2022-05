Dagboek van Maud: “‘Misschien ben ik wel verslaafd aan seks’, zegt John”

Het blijft gek om thuis te komen en John op mijn bank, in mijn tuin, in de slaapkamer of, zoals nu, achter het fornuis te vinden. Koen hield niet van koken, maar John is er gek op. Met de tic dat hij elke keer iets nieuws wil maken. Hij kust me op mijn voorhoofd en gaat terug naar de wok. “Hoe was je gesprek?”

“Anders dan ik had verwacht”, zeg ik. Ik leg mijn tasje op tafel en trek mijn jack uit.

“Omdat ze mij wilde bewerken met een voodoo-ritueel?” zegt John terwijl hij in de pan blijft roeren.

“Nee, niet bepaald. Sterker nog, het ging totaal niet over jou.”

Hij draait zich naar me toe. “Niet? Dat is dan weer een tegenvaller.”

“Ze was zo achterdochtig over jou omdat haar eigen man een alcoholverslaving bleek te hebben. Dat wist ze niet.”

John trekt zijn wenkbrauwen op. “Dus haar man heeft een groter geheim dan ik.”

“Groter zou ik het niet willen noemen, ernstiger.”

John komt dreigend naar me toe. “Dat weet je nog niet, Maudje. Misschien heb ik wel een seksverslaving.” Hij trekt een zwoele blik en geeft me dan een gepassioneerde zoen.

“Ik weet niet of ik dat erg zou vinden”, speel ik mee. “Maar ik denk wel dat het een probleem kan worden tijdens het koken.”

John begrijpt mijn hint meteen. “O shit!” Hij tilt snel de wok van het vuur. “Weet je wat ik het allerergst vond aan al die verhalen over mij?” Na een vrijpartij liggen we schuin naast elkaar op onze rug, de lakens verfrommeld aan het voeteneind. “Dat ik me in sociaal opzicht als een melaatse voelde. Ik werd bijna niet uitgenodigd en als ik zelf mensen vroeg, hadden ze vaak een smoes.”

Ik draai op mijn zij en leun op mijn arm. “Dus je werd sociaal genegeerd?”

“Ja, precies. Dat jij dat niet uit de weg bent gegaan, vind ik heel bijzonder.” Hij kijkt me glimlachend aan.

“Maar ik wist toen natuurlijk al dat je een geweldige minnaar was”, zeg ik schalks. “Dus mijn mening was al wel enigszins gekleurd.” Ik buig me voorover om hem te zoenen, maar hij houdt me tegen.

“Aha, nou heb ik je ontmaskerd. Jij bent de seksverslaafde!”

Als het licht allang uit is en ik ervan uitga dat hij slaapt, klinkt opnieuw zijn stem. “Problemen isoleren je”, zegt hij zacht. “Ik denk dat we Suus en Dave moeten uitnodigen. Dan kan ze meteen zien dat ik geen serial killer ben.”

“Doen we. Welterusten, lief.”

“Slaap zacht”, zegt hij in het zangerige Vlaamse accent dat af en toe nog naar boven komt. Ik luister naar zijn ademhaling die steeds gelijkmatiger wordt, naar de smakjes die hij met zijn mond doet. Dan zeg ik het. Zonder erover na te denken of mijn woorden te wegen: “Ik hou van je.” Het is de eerste keer dat ik die vier woorden uitspreek. Het blijft stil, hij slaapt al. Ineens voel ik me een beetje stom, het is te vroeg voor zo’n bekentenis. Houden van kan pas als je elkaar langer kent, toch? Ik draai me van hem af en trek mijn benen op, zoals ik het liefst slaap.

“Ik ook van jou...”, klinkt het dan achter mij. In mijn buik begint het te gloeien, een groot geluksgevoel.

