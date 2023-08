Dagboek van Maud: “Net als ik de deur wil dichttrekken, zet Dave zijn voet ertussen”

Benieuwd wat hieraan voorafging? Dat lees je hier.

Opgetut, haren geföhnd, een lekker luchtje en een jurkje aan dat soepel om mijn lijf valt. Ik ben klaar voor mijn date. Ik app Suus dat het laat kan worden en dat ze vooral niet op me moet wachten. Daarna vertrek ik. In gedachten over hoe deze avond zal verlopen, bots ik bijna tegen iemand op die voor mijn deur staat. Het is Dave. “Hi Maud, can I talk to you?” zegt hij. Hij was altijd al mager, maar nu is hij vel over been, waardoor hij er nog veel ouder uitziet.

“Eh… ik wilde net weggaan.”

“Ik moet met iemand praten.” Zijn woorden klinken even smekend als dwingend.

“Dave, ik heb een afspraak. Ik kan een andere keer praten, maar nu gaat het echt niet.” Ik zou hem opzij willen duwen om naar mijn auto te vluchten, maar dat zou belachelijk zijn.

“Ik begrijp het. Je hebt natuurlijk al haar verhalen gehoord”, zegt hij op een toon vol wroeging.

“Dave, ik weet niet precies wat je bedoelt, maar ik kan prima voor mezelf denken. Maar als het gaat over in welk kamp ik zit: in kamp Suus, voor de volle honderd procent.” Ik wil de deur achter me dichttrekken.

“Wacht”, reageert Dave verbazingwekkend snel door zijn voet tussen de deur te zetten. “Ik kan binnen wel op Suus wachten.”

“Nee Dave, dat kan niet. Dit is mijn huis. Ik beslis wie daar wel of niet inkomt.” Ik moet ervoor zorgen dat ik boven de situatie blijf staan. “Dus als je je voet wil weghalen, dan kan ik de deur dichttrekken.” Gelukkig doet hij wat ik vraag.

“Waarom?” zegt hij op dramatische toon. “Ik wil alleen weten waarom.”

Ik probeer in te schatten of hij heeft gedronken, maar ik ruik niks. “Je weet waarom. Dus laat me er nu door, Dave.”

Gelukkig draait hij een kwartslag om de doorgang vrij te maken. In een paar passen ben ik bij mijn auto. Ik heb mijn portier al geopend als ik iets achter me hoor. Ik wil niet kijken, maar doe het toch. Dave staat kromgebogen tegen de voordeur aan en huilt hardop. Och jee, ik sta in dubio. Moet ik naar hem toe gaan of naar Jurgen die ik niet kan laten wachten? Ik besluit het laatste en stap in de auto. Ik zie hoe Dave langs de deurpost naar beneden glijdt en op zijn knieën op het stoepje terechtkomt. Ik doe mijn raam naar beneden. “Dave, je kunt daar niet blijven zitten. Ga naar huis.”

“Ik wil op Suus wachten”, zegt hij snikkend.

“Suus wil niet meer met je zijn, hoelang je ook daar gaat zitten wachten.”

Hij begraaft zijn hoofd in zijn armen.

Ik zucht, ik kan hem daar echt niet achterlaten. “Dave, stap maar bij me in de auto. Dan breng ik je naar huis en dan praten we.” Eerst reageert hij niet, maar als ik nog een keer zijn naam roep, kijkt hij langzaam op.

Natuurlijk duurt het praten veel langer dan die rit. Hij begrijpt vooral niet waarom dit nu gebeurt. In het proces van afkicken zou hij zeker een terugval krijgen, was hem gezegd. Dat Suus bij de eerste gelegenheid de benen zou nemen, had hij niet verwacht. Ze zouden dit samen doen.

Als ik hem eindelijk heb overtuigd om uit te stappen en wegrijd, zie ik dat ik minstens een halfuur te laat kom.