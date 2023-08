Dagboek van Maud: “Op Facebook kijk ik naar foto’s van Jurgen en zijn vrouw”

Benieuwd wat hieraan vooraf ging? Dat lees je hier.

“Zo gek dat ook mijn werk me nu weer lichter valt”, babbelt Suus terwijl ik de was opvouw en zij de ontbijttafel afruimt. “Ondanks de stapel dossiers die maar niet leek te slinken, heb ik dat gevoel al de hele week. Het besef dat ik die baan al zo lang heb en dat ik zulke fijne collega’s heb, gaf me ineens zo veel rust dat ik bijna zingend achter mijn bureau zat. En wat denk je?” Ik kijk op van het wasgoed. “Wat?” “Ik had je toch verteld dat ik minder zou gaan werken?” “Eh… ja.”

“Gisteren, voor ik naar huis ging, vroegen ze of ik niet toch vier dagen wil blijven werken, voor een stevige salarisverhoging. Ik heb meteen ja gezegd!” Vol verwachting kijkt ze me aan. “Maud, ik heb meteen ja gezegd.” “O… ja, geweldig. Tenminste, ik neem aan dat je het leuk vindt.” “Ja, dat zeg ik juist, dat ik weer zo veel plezier heb in mijn werk.” Lachend schudt ze haar hoofd. “Waar zit jij met je gedachten?” “O niks joh, het is gewoon een beetje laat geworden gisteren.”

Het was helemaal niet zo laat, tien uur, maar waar ik echt met mijn hoofd zit, wil ik haar niet vertellen. Het begon meteen nadat we Jurgen waren tegengekomen in het park en Koen beweerde dat hij met mij flirtte. Dat leek mij totale onzin, omdat hij net zijn vrouw is verloren. Maar Koen hield vol dat hij er honderd procent zeker van was. Helemaal nadat hij zich had voorgesteld als ‘de ex-man van Maud’. Het is alsof Koens stelligheid een zaadje in mijn hoofd heeft geplant. Ik zocht Jurgen op Facebook op en keek naar de foto’s van hem en van Valeria, zijn dochter met haar baby, de trots van de familie. Ik ging ook verder terug op zijn tijdlijn en keek naar de foto’s van zijn vrouw uit de tijd dat ze er nog gezond uitzag. Een mooie vrouw van mijn leeftijd, die eigenlijk best een beetje op mij lijkt. Alleen had zij donker haar en zo te zien was ze langer dan ik. Zou dat de reden zijn waarom hij mij leuk vindt? Is het omdat ik hem aan haar doe denken?

Ik weet niet of hij heeft kunnen zien dat ik op zijn Facebook-pagina zat te gluren, of dat ik per ongeluk een keer op een hartje heb gedrukt, maar opeens kreeg ik een vriendschaps­verzoek van hem. Misschien heb ik dat net iets te snel geaccepteerd. Ook weer iets waar ik daarna over inzat, kwam ik daardoor niet te eager over? Pas na een paar dagen volgde een berichtje via Messenger: ‘Hee Maud, ik kijk niet zo vaak op Facebook, misschien is het handiger om gewoon te contacten?’ Daarna volgde zijn nummer. Dit keer pakte ik het voorzichtiger aan en pas twee dagen later stuurde ik hem een WhatsApp-bericht. ‘Dit lijkt mij ook handiger’, schreef ik, met een glimlachende emoji.

En nu zitten we in een dialoog met grapjes en steeds meer persoonlijke zinnetjes…“Ik ga naar mijn werk!”, zegt Suus tegen me. “Waar jij met je hoofd zit, weet ik niet Maud. Ik denk dat het iets te maken heeft met die berichtjes die je telefoon met grote regelmaat laten trillen.” Ze knipoogt en vertrekt.