Dagboek van Maud: “Pas nu valt bij mij het kwartje: het gaat niet goed met Suus”

Nu ik weet dat het goed gaat komen met Koen ben ik een stuk geruster. Wel heb ik nog steeds een rotgevoel over mijn eigen egoïsme. Als ik het er met mijn vriendin Suus over heb, geeft ze me een heldere verklaring: “Koen is een deel van je. Hij is voor eeuwig je ex-man, voor eeuwig de vader van je kinderen en voor eeuwig een groot deel van je verleden. Logisch dat het je raakt als je dan buitengesloten wordt.”

Ik omhels haar spontaan. “Dank je, lieverd.”

Er komt een berichtje binnen op haar telefoon. Ze kijkt meteen. “Sorry, deze moet ik even beantwoorden.”

Terwijl ze snel en geconcentreerd op haar telefoon typt, zie ik dat ze mager is geworden. Suus die altijd kampte met wat kilo’s overgewicht is voor het eerst in haar leven echt slank. Pas nu valt bij mij het kwartje dat het niet goed met haar gaat. Wat is er met mij aan de hand dat ik dat niet eerder doorhad? Opnieuw bekruipt me een gevoel van schaamte: ik ben alleen maar met mezelf bezig. Als Koen een ongeluk krijgt én als het niet goed gaat met mijn vriendin.

Ze legt haar telefoon weg en kijkt op. “Sorry, wil jij nog een koffie?”

“Wat is er aan de hand, Suus?” Ik leg mijn hand op haar arm.

“Niks, gedoe op mijn werk. Nu ik heb aangekondigd dat ik nog maar drie dagen per week wil werken, lijkt het of ze me snel nog alle hoofdpijndossiers willen laten wegwerken. Vreselijk.” Ze dwingt haar mondhoeken omhoog.

Er begint me iets te dagen. “Met wie is Dave eigenlijk naar Zwitserland?” Ze vertelde me eerder dat haar man met een vriend is gaan wandelen in de bergen.

“O, die ken je niet.” Ze staat op. “Ik neem nog een koffietje.”

“Dat weet je niet, hoe heet hij?”

Ze was al onderweg naar het aanrecht, maar blijft plotseling stilstaan. Ik zie aan de spanning van haar gebogen schouders dat ze probeert niet te laten merken wat ik al weet. Ze huilt. Ik sta op en leg mijn hand op haar rug. “Hee, lieverd...” Ze draait zich naar me om en laat zich door mij omhelzen. Haar bovenlichaam schokt van het verdriet dat ze niet langer kan inhouden.

“Hij wilde niet dat ik het aan iemand zou vertellen”, zegt ze even later als we samen op de tuinbedden liggen. “Ik heb alles geprobeerd om Dave te helpen, maar ik houd dit niet vol. Toen hij eindelijk aan mij begon toe te geven dat hij verslaafd is, moest ik zweren dat ik mijn mond zou houden. Hij noemde specifiek jouw naam.”

“Maar ik wist het al”, zeg ik zacht.

“Ja, maar dat weet hij dan weer niet.” Ze zucht. “Laatst was hij gevallen, ook weer omdat hij dronken was. Hij wilde absoluut niet dat ik met hem naar het ziekenhuis zou gaan. Na twee dagen werd zijn arm alleen maar dikker, dus dwong ik hem. Bleek hij een acute slijmbeursontsteking te hebben door die val. En toen zei ik het.” Ze kijkt me met een verbeten blik aan.

“Wat zei je?”

“Ik zei tegen de arts: het probleem van mijn man is niet zijn elleboog, maar zijn drankprobleem. Die arts kwam toen met de naam van de kliniek in Zwitserland waar hij nu zit. Maar ik krijg net bericht van die organisatie dat Dave de behandeling wil staken…”

Benieuwd wat hieraan vooraf ging? Dat lees je hier.