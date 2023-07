Dagboek van Maud: “Suus zegt dat de politie heeft gebeld en Dave is gevonden”

Benieuwd wat hieraan vooraf ging? Dat lees je hier.

Suus zou me op de hoogte houden van de situatie van Dave. We waren het erover eens dat het afgelopen moest zijn met het verzwijgen van de dingen die spelen in ons leven, al zijn ze nog zo lastig. Dat deden we vroeger ook nooit. Sinds zij met Dave is en niet mocht vertellen dat hij een verslaving had, en sinds ik met John was die ook zo veel geheimen had die ik niet met een ander mocht delen, ontstond er langzaam verwijdering tussen ons. Heel stom. Als je je beste vriendin niet meer dicht bij je laat komen, wie dan nog wel?

Voor ik naar bed ga, bel ik haar nog een laatste keer op. “Heb je nog steeds niks gehoord?”

“Niks meer nadat hij is vertrokken en heeft aangekondigd dat hij de behandeling wil stoppen.” Ze klinkt mat, alsof ze niet eens meer de energie kan opbrengen om kwaad of bezorgd te zijn.

“Zelf neemt hij de telefoon niet op?”

“Nee. Ik weet natuurlijk allang wat hij aan het doen is.” Ze zucht. “Ga maar slapen, Maud. Mocht er iets zijn, dan bel ik je.”

Als ik in bed lig, moet ik gek genoeg aan totaal iets anders denken. Ik had laatst een bevalling van een jonge vrouw die er alleen voor stond. Ze wilde haar zieke moeder niet vertellen dat het uit was met de vader van het kind, omdat ze niet wilde dat haar moeder met die stress over haar dochter zou sterven. Dat was echter niet vol te houden. Samen met de vader besloot ze toch te vertellen dat de relatie over was. Haar terminale moeder wilde toen dat ze weer thuis kwam wonen, zodat ze voor haar kon zorgen. Hoewel ze al was opgegeven, vond die moeder de kracht om het vol te houden tot haar kleinkind geboren werd. Daarna stierf ze.

Ik weet niet waarom, maar ik krijg een soort heimwee als ik denk aan dat gezin. Ze hadden zo’n innige band met elkaar, zelfs toen het noodlot aanklopte. Die vader was ook zo liefdevol, en die broer... Zelfs tegen een vreemde zoals ik waren ze open en ruimhartig. Misschien is dat de sleutel naar een betere samenleving in het algemeen, dat mensen hun pijn en verdriet durven te laten zien. Het grootste probleem met Dave is dat hij een stiekeme drinker is. Hij had dat aan Suus moeten vertellen voordat ze trouwden, niet pas daarna. Waarschijnlijk zou ze dan nog steeds met hem getrouwd zijn, maar dan had ze hem wellicht eerder en beter kunnen helpen. Iemand die dit soort zwaktes verzwijgt, wil misschien niet geholpen worden.

Ik moet toch in slaap zijn gevallen, want ik word met een schok wakker als de telefoon gaat die ik naast mijn kussen heb gelegd. “Dave is gevonden”, hoor ik Suus zeggen. “Hij heeft zich een stuk in de kraag gedronken, is met zijn huurauto in volle vaart de snelweg op gereden en uit de bocht gevlogen. De politie heeft me net gebeld of ik de kosten kan betalen, zowel van de huurauto die helemaal in elkaar zit, als van het ziekenhuis.” Uit haar keel ontsnapt een snik. “Ze zeiden dat het goede nieuws is dat hij het zal overleven. Nou, ik wou dat hij dood was!”