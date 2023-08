Dagboek van Maud: “‘Toen ik je tegenkwam in het park veranderde er iets’, zegt Jurgen”

Benieuwd wat hieraan voorafging? Dat lees je hier.

“Maud, ik heb veel over je nagedacht”, begint hij. “Het eerste wat ik dacht was: wat zou een mooie, moderne, jonge en onafhankelijke vrouw zien in een ouderwetse kerel zoals ik? Monique, mijn echtgenote, moest altijd lachen om mijn stijfheid, mijn gebrek aan flexibiliteit. Door haar ben ik losser geworden en gemakkelijker.” Jurgen slaat zijn blik neer en zwijgt even, starend naar zijn handen die op tafel liggen. “Wij hadden een goed huwelijk, een heel goed huwelijk, waarin ik vooral veel van haar heb geleerd.” Hij kijkt me recht aan en zegt: “Zij leerde me niet alleen om de dingen niet zo serieus te nemen, ze leerde me ook wat houden van echt inhoudt.”

Ik voel me ongemakkelijk nu hij het over zijn vrouw heeft. “Hopelijk vind je het niet erg dat ik over haar vertel…” Het is alsof hij mijn gevoel kan raden. “En ik wilde er ook helemaal niet over beginnen, maar na jouw relaas over hoe jij je voelt, kan ik alleen maar een oprechte reactie geven.”

Hij zucht even diep. “Monique was al een hele tijd ziek, en zeker in dat laatste halfjaar heb ik haar keer op keer moeten beloven niet te blijven hangen in het verdriet, maar door te gaan met leven. Met een vrouw. Een van de laatste dingen die ze tegen mij zei was: ‘Zo’n type als Maud zou bij jou passen.’”

Ik voel hoe de kleine haartjes in mijn nek en op mijn armen omhoogkomen. Ik slik om mijn opkomende tranen terug te dringen. “Sindsdien ben je eigenlijk niet meer uit mijn gedachten geweest”, zegt hij zacht. “Natuurlijk was ik druk met het regelen van de begrafenis, met de kleine Moon en met mijn kinderen die veel verdriet hadden, maar tussendoor kreeg ik steeds het beeld van jou op mijn netvlies.” Hij denkt even na. “Het leek alsof jij het symbool was geworden voor dat ‘doorgaan met leven’. Ik zocht geen contact met je, daarvoor ben ik niet assertief genoeg, maar toen ik je tegenkwam in het park met je ex-man veranderde er iets. Opeens begon ik te denken dat jij niet alleen een symbool hoefde te zijn, maar dat je misschien echt een rol in mijn leven zou kunnen spelen. Ondertussen kende ik je natuurlijk nauwelijks en bestond jouw persoonlijkheid alleen uit mijn eigen projectie.”

De ober komt weer vragen of we al iets hebben kunnen kiezen. “Mag ik iets voorstellen?” zeg ik. “Zullen we gewoon vragen of de chef zijn twee lekkerste gerechten voor ons maakt?”

“Goed idee”, zegt Jurgen. De ober trekt zijn wenkbrauwen op en vertrekt dan met een afgemeten ‘oké’ met de menukaarten onder zijn arm.

“In de berichtjes die we naar elkaar stuurden, leerde ik je iets beter kennen. Maar toen ik hier net een uur alleen zat, heb ik alles wat ik verwachtte of hoopte losgelaten. Ik bleef simpelweg wachten vanuit het vertrouwen dat je vast en zeker een reden zou hebben om er nog niet te zijn.” Hij tilt zijn glas op. “En toen kwam je binnen… en vertelde je in al je ontwapenende eerlijkheid wat er in je leven speelt. Daarom wil ik proosten, omdat dit ons heel wat aftastende gesprekken en wederzijdse pogingen om indruk te maken, heeft bespaard. Proost, Maud.”