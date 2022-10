Dagboek van Maud: “Waarom stemde mijn moeder in met dit schijnhuwelijk?”

Juul en ik lopen door het bos, nog steeds verslagen door wat we net hebben gehoord. Papa’s voormalige secretaresse vertelde ons dat papa mama op handen droeg, maar ondertussen ook een liefdesrelatie had met Bernie, zijn beste vriend. Papa wilde niet toegeven aan zijn seksuele geaardheid, althans niet voor de buitenwereld. Deze constructie leek te werken, tot hij verliefd werd op Karim. Deze jongen stierf aan de gevolgen van aids en gaf het virus via mijn vader ook aan Bernie door.

“Ik blijf het raar vinden dat papa de dans is ontsprongen. Waarom werd hij dan niet ziek?” Juliet lijkt de vraag te stellen aan de wolkeloze lucht, de oude bomen, de herfstbladeren die rond ons dwarrelen. “Geen idee”, zeg ik gelaten. “Maar ik begrijp nu wel waarom onze vader zo intens verdrietig was. Het was zijn schuld dat zijn vriend dood was.”

Als ik naast me kijk, zie ik dat Juliet huilt. “Hé, zo erg is het toch niet?”, zeg ik terwijl ik een arm om haar heen sla. Ze schudt hevig haar hoofd. “Nee, dat is het niet. Ik...” opnieuw verhinderen de waterlanders haar het praten. “Rustig in- en uitademen, Juul. Vertel, wat maakt je zo verdrietig?”

Ze snuit luidruchtig haar neus en doet dan nog een poging. “Onze ouders hadden twee levens, één waarin hun oprechte gevoel zat en één dat gebaseerd was op wat de buitenwereld verwachtte. Van dat laatste leven maakten wij deel uit. Hun nep-leven.”

Thuis vertel ik John wat we te weten zijn gekomen. Hoewel een diep verdrietig gevoel uitblijft, ben ook ik ontdaan over alles dat onderhuids een belangrijke rol speelde in onze jeugd.

John lijkt met me te doen te hebben. “Weet je wat zo raar is aan het verleden?”, zegt hij. “Dat het soms wordt herschreven en daarmee het heden beïnvloedt. Dus al is er niets aan de situatie veranderd, toch houd je er een ander gevoel aan over.” De blik waarmee hij me aankijkt is zacht. Het ongenaakbare filter dat soms over zijn gezicht ligt, is verdwenen.

“Het is ook zo onomkeerbaar”, zeg ik. “Ik kan niet teruggaan naar wat ik daarvoor wist. Vanaf nu hebben de foto’s van papa en mama voor altijd een andere betekenis. Ik kan er nooit meer hetzelfde naar kijken. Dat is toch best gek? Het blijven dezelfde foto’s.”

“Had je het liever niet willen weten?”

“Nee, ik wil eerder nog meer weten. Ik wil weten wat mijn vaders gedachten waren en waarom mijn moeder instemde met dit schijnhuwelijk. Ik wil het begrijpen.”

John loopt naar me toe en pakt mijn hand. “Stap niet in dezelfde valkuil als ik, waardoor je zo bezig bent met het verleden dat je vergeet wat er nu speelt.” Hij strijkt een lok uit mijn gezicht. “Herinner je je die film Het gouden ei? De hoofdpersoon raakte zo geobsedeerd door de verdwijning van zijn vriendin, dat hij uiteindelijk de man ontmoette die haar had laten verdwijnen. Hij kon kiezen: onwetend blijven of hetzelfde lot ondergaan, zodat hij eindelijk wist wat haar was overkomen. Hij koos het laatste.”

“Een vreselijk nare film en geen goede vergelijking”, zeg ik sip. “Wat ik maar wil zeggen, is dat we hooguit de toekomst kunnen beïnvloeden”, zegt John. “Het verleden zullen we nooit kunnen ombuigen.”

Benieuwd wat hieraan vooraf ging? Dat lees je hier.