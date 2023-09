Dagboek van Maud: “We gaan totaal in elkaar op en het voelt alsof we elkaar al jaren kennen”

Benieuwd wat hieraan vooraf ging? Dat lees je hier.

Na de reactie van Jurgen valt er ineens ongelooflijk veel spanning van ons af. Alsof we examens achter de rug hebben, sommige gingen goed en andere slecht, maar het ging zoals het ging. Hierna is er geen monoloog meer van mij of hem maar een vlotte dialoog, waarin allerlei onderwerpen elkaar heel natuurlijk opvolgen: kinderen, werk, boeken, films, single leven, eenzaamheid, reizen, dromen…

Ons gesprek wordt onderbroken door twee borden die de kok persoonlijk voor ons neerzet. Hij begint uit te leggen wat hij voor ons heeft gekozen en waarom. De beschrijving van ingrediënten en bereidingswijzen is niet alleen eindeloos, maar bevat zo veel vakjargon dat ik er niks van zou kunnen reproduceren. Misschien denkt hij dat we culinair journalisten of foodbloggers zijn. Zodra hij weer is verdwenen, schieten Jurgen en ik in de lach.

Na een eerste hapje van beide gerechten moeten we toegeven dat de kok erg zijn best heeft gedaan. Maar het zijn parels voor de zwijnen, want op dit moment zijn we nauwelijks geïnteresseerd in een gastronomisch hoogstandje. We gaan totaal in elkaar op en ik heb het gevoel alsof we elkaar al jaren kennen. Zijn ironische grappen, de groeven in zijn wangen die uiteenwijken als hij lacht, zijn stralend witte tanden – die blijkt hij net te hebben gebleekt. Het trekken met zijn oog, zodra het weer wat serieuzer wordt. Het gefriemel van zijn mooie lange vingers als hij zoekt naar de juiste woorden. Ik kijk naar zijn tred als hij opstaat om naar de wc te gaan, zijn licht gebogen schouders, alsof hij zijn lange lijf wat kleiner wil maken, de vriendelijke blikken die hij om zich heen werpt naar de mensen die hij passeert, zijn doelgerichte passen. Ik ken deze man net, en toch ken ik hem al jaren. ‘Hoe is het?’ appt Suus. Ik stop mijn telefoon weg zonder haar te antwoorden. Laat maar even. Laat dit moment bestaan zonder de buitenwereld, zonder iemand anders.

“Maud, mag ik mijn arm om je heen slaan?” vraagt Jurgen als we weer buiten staan. “Graag”, zeg ik, een beetje timide. Misschien komt het doordat ik klein ben naast hem. Hij is ruim een kop groter. Toch voelt het natuurlijk, zoals hij me beetpakt. Zijn aanraking is stevig en zacht tegelijk. Beschermend zonder bezitterig te zijn. Al lopend vormen we samen een front tegen de wind die elke dag kouder wordt en de zomerse warmte lijkt weg te blazen.

De parkeergarage is om de hoek, daar zullen we echt afscheid van elkaar nemen. Zal ik hem zoenen? Ik denk het niet. Gevoelsmatig zou het te snel zijn voor mij. Eerst maar eens laten bezinken wat er vanavond is gebeurd. Gek eigenlijk dat door de gedachte aan wel of niet zoenen er toch weer een bepaalde spanning in mijn lijf is ontstaan. Het leven is het best als je los kunt staan van verwachtingen of aannames. Maar zodra je iets probeert in te vullen of te voorspellen gaat het mis. Dan transformeer je van gevoel weer naar gedachten.

“Ik zou je graag nog eens willen zien”, zegt Jurgen als we bij mijn auto staan. “Maar ik laat het aan jou over. Als dit toch allemaal wat snel gaat, is dat ook goed voor mij.” Hij kijkt me glimlachend aan. “Ik kan wachten.”

In plaats van te antwoorden span ik mijn kuiten en ga op mijn tenen staan. Dan kus ik hem voorzichtig op zijn mond.