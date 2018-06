Dagboek van een scheiding - Deel 6: "Wie appt Lars om half drie ’s nachts? Zeven keer achter elkaar?"

Jill (36) is veertien jaar getrouwd met Lars (39) en moeder van dochtertje Noor (9). Eindelijk lijkt Lars te kunnen praten over de scheiding die eraan komt.

Het had door mijn ziel gesneden als een bot mes. Gedroeg Lars zich eerst verslagen, daarna transformeerde hij in een botte boer, om tenslotte stilletjes naast me in bed te huilen. Ik was naar hem toe gerold. Hij had me weggeduwd. Bijna anderhalf uur lag ik naast hem, klaarwakker, starend naar het flauwe licht van de straatlantaarn dat door de kier van het gordijn piepte. Zelfs nadat Lars steeds langzamer ademde en uiteindelijk zacht snurkte, lag ik nog klaarwakker.

Boekenbon

Jaren was ik niet ongelukkig genoeg om weg te gaan, maar ook niet gelukkig genoeg om een fijn bestaan te hebben. En nu moet ik kiezen tussen twee beroerde opties. Weggaan en Noor niet meer dagelijks zien, of bij een man blijven die ik meer als huisgenoot en lievelingsbroer zie. Zo vaak hoopte ik de afgelopen jaren op een wonder. Dan wenste ik vurig dat de vonk ineens weer zou overslaan. Dat er iets gebeurde, wat dan ook, waardoor we wakker werden geschud, elkaar weer vonden. Elkaar weer liefhadden. Ik zocht het wanneer we samen gourmetten met Pasen of Kerst. Met mijn verjaardag, wanneer Lars weer aankwam met zijn boekenbon. In de tuin na een gezellige barbecue. Maar al de dag erna, wanneer ik Lars probeerde over te halen mee te gaan wandelen of een spelletje met mij en Noor te spelen, boorde hij mijn hoop de grond in door te weigeren en nurks en passief op de bank te mopperen met een zak chips. “Ik ben moe. Geen zin.”

Advocaat

“Volgende week woensdag om vier uur worden we verwacht bij de advocaat.” Lars zegt het als hij thuiskomt. Het verbaast me, na zijn verdriet de afgelopen tijd. Ineens slaat hij spijkers met koppen. “Dan is het maar gedaan.” Die avond praat hij. Over co-ouderschap. Alimentatie. Woonruimte voor mij en wie welke meubels per se wil houden. Het kastje van mijn ouders. Het schilderij dat we op onze bruiloft kregen. Lars wil de set rode kerstballen, ik neem de zilveren. Het verloopt allemaal voorspoedig. Na het gesprek drinken we zelfs een glas wijn, voor het eerst sinds ik mijn ik-wil-scheiden-bom dropte.

Appje

We maken de fles samen leeg, halen herinneringen op aan de geboorte van Noor. We zien elkaar slikken, rechten onze rug. Samen lopen we naar boven. Lars richting bed, ik naar de badkamer. Make-uploos kruip ik in bed. Lars slaapt al. Het geluid van zijn telefoon staat nog aan, want midden in de nacht komt er een appje. En nog een. Wie appt Lars nu om half drie ’s nachts? En dan zeven keer achter elkaar?

Beeld: iStock