Dagboek van een scheiding - Deel 1: "Ons huwelijk is op. Dat voel ik aan alles"

Jill (36) is getrouwd met Lars (39). Maar of het een gelukkig huwelijk is? Dat was het ooit, vindt Jill. Nu ligt een scheiding op de loer. Of blijft ze voor hun dochter bij haar man?

Ik knijp met mijn vingers in het kussen. Het ruikt anders. Niet zoals thuis. Maar in mijn eigen huis wil ik niet zijn, niet nu. Ik wil nadenken. Huilen. Om die reden heb ik Noor gisteren naar mijn zus gebracht. Ze is nog te klein om te snappen wat er aan de hand is en vond de onverwachte logeerpartij gelukkig enorm interessant. Daarna heb ik heel laf Lars geappt – bellen durfde ik niet – dat ik niet thuis zou slapen. Nu lig ik op een hard matras in een hotel ergens in Limburg. Gelukkig was er nog een kamer vrij.

Wat een puinhoop

Veertien jaar getrouwd ben ik nu, waarvan de laatste drie jaar diep ongelukkig. Lars en ik maken bijna alleen maar ruzie. Wat een puinhoop. Sex hebben we ook al bijna twee jaar niet meer. Of moet ik die twee keer meetellen dat Lars dronken was en toenadering zocht? Ik had hem zijn gang laten gaan, wilde geen discussie. Het was sneller voorbij dan het lastige gesprek dat anders de volgende dag zou komen. Sex met Lars. Hoe lang is het geleden dat ik daarvan genoot? Dat ik van hém genoot? Vier jaar? Langer? Zacht schokken mijn schouders. Hoop dat het tussen ons goed komt heb ik niet meer. Mijn hart is leeg en kil, zo weinig delen we nog. Ons huwelijk is gewoon op. Dat voel ik aan alles. Ik wil niet meer. Ik ben al die huilbuien en schijnheiligheid zo vreselijk zat.

Spijt en opluchting

Met de rug van mijn hand veeg ik mijn tranen weg. Ik moet opstaan, de schoonmaaksters rammelen al met hun werkkar in de gang. Op de grond liggen mijn sneakers. Ik heb toen ik gisteren wegreed geen seconde nagedacht over wat ik aanhad of mee moest nemen. Alleen mijn handtas staat hier, met een lipstick, autopapieren en mijn portemonnee. Het geeft niet. De kleding die ik gisteren droeg ruikt nog fris en de anticonceptiepil slik ik alleen nog maar om mijn menstruatie uit te stellen.

Onder de douche voel ik een mengeling van spijt en opluchting. Spijt, omdat ik zomaar thuis ben weggegaan. Ik heb Noor achtergelaten en Lars in het ongewisse gelaten over waar ik was en wanneer ik terugkom. Eén keer heeft hij me geappt om dat te vragen, maar ik had niet geantwoord. Tegelijkertijd voel ik een intense opluchting omdat alles ineens op z’n plek valt, in deze kleine douchecabine met vergeelde kitranden. Mijn ogen zijn rood. Mijn rug brandt door het te hete water. Langzaam adem ik uit. Slechter kan het niet meer worden. Vanavond ga ik het Lars zeggen. Ik wil scheiden.

