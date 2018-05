Dagboek van een scheiding - Deel 2: "Ik kan niet meer, Lars"

Jill (36) is veertien jaar getrouwd met Lars (39) en moeder van dochtertje Noor. Vorige week kon je lezen hoe ze in een hotel in Limburg terugdacht aan haar huwelijk. Daar viel alles op z’n plek: “Ik ben al jaren diep ongelukkig. Vanavond ga ik het hem vertellen. Ik wil scheiden.”

Lars leunt met zijn ellebogen op zijn knieën. “Je wilt wat?” vraagt hij voor de vierde keer in een half uur. Toen ik hem vertelde over mijn conclusie om te willen scheiden, had hij mijn woorden eerst weggewimpeld. “Daar praten we dit weekend wel over. Dan is er meer tijd.” “Er valt niets te praten, Lars”, had ik gezucht. “Het is op. Ik kan niet meer.” Onwennig had mijn man me aangestaard. Daarna was hij op de bank neergestort als een zielig hoopje. “Weet je het zeker?”

Therapie

Zwijgend ga ik naast hem zitten en streel zijn knie. Ik kan mijn tranen niet meer tegenhouden. “Waarom zitten we dan al een half jaar in therapie?” vraagt hij.

“Ik wilde alles aanpakken. Alles proberen.” zucht ik. “Maar therapie helpt alleen wanneer je allebei wilt werken aan je relatie. Ik wil dat niet meer, Lars. We hebben het hier al vaak genoeg over gehad. Ik vind je niet meer aantrekkelijk, we praten amper nog, ons sexleven is een puinhoop. Je bent eigenlijk de broer die ik niet heb. Ik wil weer voelen wat liefde is, Lars. Blij zijn met een man.”

Enthousiaste voetstapjes

Lars kijkt gekwetst. Ik wil hem net vragen of hij een nieuwe kop koffie wil – de oude staat koud op tafel – wanneer de auto van mijn zus voor het raam stopt. Portieren klappen open en ik hoor kleine enthousiaste voetstapjes. Noor drukt hard op de bel. Mijn zus staat achter haar wanneer ik opendoe. “Heb je gehuild?” Ze fluistert. Mijn zus ziet altijd alles. “Gaat het goed met je? Wordt je contract niet verlengd?” Gelukkig, ze denkt helemaal verkeerd. “Het gaat wel”, zucht ik, al was het maar om vandaag van haar af te zijn. “Ik bel je morgen.” Caitlin omhelst me. “Ik moet er vandoor. Bel me wanneer ik iets kan doen.” Ik voel een natte kus op mijn wang. “Dag Lars! Dag Noor!” schreeuwt Caitlin door de deuropening. Lars roept overdreven enthousiast terug.

Warme chocomel

Noor rent terug de gang in, haar jas half open geknoopt. “Dag tante Caitlin!” Op haar tenen zoent ze mijn zus. Dan zwaaien we nog een allerlaatste keer. Ik sluit de voordeur en recht mijn rug. “Waar is mijn kleine mopsel?” roep ik. Noor straalt wanneer ik haar jas aan de kapstok hang. “Lust je warme chocomel? En misschien wel een… chocoprins?” Noor juicht. Ik til haar op – het kan nog net op deze leeftijd –, en loop met haar de keuken in. “Doe mij ook maar een chocomel”, roept Lars uit de woonkamer. Mijn ogen prikken wanneer ik de pan op het vuur zet. Scheiding of niet. Het leven gaat gewoon door.

Beeld: iStock