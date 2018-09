Dagboek van een scheiding - Deel 21: "Ik schrik. Waarom heb ik zo’n nare gedachte?"

Jill (36) is veertien jaar getrouwd met Lars (39) en moeder van dochtertje Noor (10). Jill en Lars liggen in scheiding. Hoe zou dat gaan nu Noor jarig is?

“Er is er een jarig, hoera, hoera!” Mijn ouders walsen door de voordeur. Vanuit een ooghoek zie ik ook Lars’ ouders parkeren. Noor wiebelt op haar tenen in de deuropening. Lars en ik glimlachen naar elkaar met een blik van berusting. “Vandaag word mijn grote kleindochter tien!” Mijn vader tilt Noor op. Ik ben opgelucht. Hij is weer de sterke man die ik me herinner en hij is er helemaal bij. Alzheimer? Pa kan nog jaren vooruit! Ook mijn moeder knuffelt mijn dochter. Ze lijkt fragieler dan een paar weken geleden. “Dag Jan. Hallo Dinie. Gefeliciteerd met Noor.” Mijn vader groet keurig Lars’ ouders. Ook Lars’ broer en diens vrouw noemt hij bij naam. Mijn moeder en ik kijken elkaar opgelucht aan. Het wordt een fijne dag.

Laatste keer

Binnen is Noor in alle staten. Caitlin kocht nagellak voor haar, van Lars en mij krijgt ze ballerina’s met hakjes. Ze zijn amper één centimeter hoog, maar we merken dat Noor het geklik-klak op de vloer enorm interessant vindt. “Nu hoef ik jouw schoenen niet meer te stelen, hè mam?” schreeuwt ze boven iedereen uit. Stralend gespt ze de enkelbandjes dicht. “Wat zie je er prachtig uit!” roepen we in koor. Alles lijkt net als vorig jaar. Maar het voelt anders. Iedereen in deze kamer weet wat er aan de hand is. Dit is de laatste verjaardag die we als familie zullen vieren. Misschien dat we voor Noor nog eens als gezin bij elkaar zijn, enkel met ons drietjes. Maar in deze groep: ouders, schoonouders en broer en zus? Dat gebeurt niet meer. Hoogstens treffen we elkaar op een uitvaart. Zorgelijk kijk ik naar de vrolijke bende in de kamer. Wie van ons zal dat zijn? Ik schrik. Waarom heb ik zo’n nare gedachte? Ik ben sowieso zwaar op de hand de laatste tijd.

Donderwolk

“Mag ik chips?” vraagt Noor. “Meisjes van tien lusten geen chips. Die willen knoflooktoast met garnalenmousse,” grap ik. Noor trekt een vies gezicht en duwt me naar de buffetkast. Onderin liggen de twee zakken die ze vanmorgen uitzocht. “Doe maar in een schaaltje,” gebaar ik. “Dat hoeven meisjes van tien niet meer.” Noor giechelt als een bakvis maar loopt gelukkig braaf met me mee naar de keuken. Wanneer ik een nieuwe ronde drinken inschenk, staat Caitlin achter me. “Je hoorde de deurbel niet, dus ik heb even open gedaan.” Ze kijkt me aan met een blik als een donderwolk. “Het is je buurvrouw. Het lijkt me beter dat je even mee komt.” Eigenlijk vrees ik dat buurvrouw komt klagen over de herrie. Het lijkt binnen wel een kippenren. Ik slik mijn woorden in. Misschien kan ze me horen. Ik veeg mijn handen af en loop achter mijn zus aan. “Gefeliciteerd met Noor,” zegt de buurvrouw. “Maar daar kom ik niet voor. Ik zit in de tuin en ineens stroomt er een gele straal over mijn stoeptegels. Je vader staat buiten in het pad tegen mijn schutting aan te piesen.”

Wil je eerdere delen van ‘Dagboek van een scheiding’ teruglezen? Dat kan hier.

Beeld: iStock