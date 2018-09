Dagboek van een scheiding - Deel 22: "Ik voel een vleug van trots door me heen gaan"

Jill (36) is veertien jaar getrouwd met Lars (39) en moeder van dochtertje Noor (10). Jill en Lars liggen in scheiding.

Hoeveel verdriet kan een mens hebben? Eerst de loodzware beslissing dat Lars en ik gaan scheiden, dan het bericht dat mijn vader alzheimer heeft en tenslotte de bijna-sex-met-mijn-ex. En als feestelijke klap op de vuurpijl piest mijn vader op de tiende verjaardag van mijn dochter in de tuin van de buurvrouw.

Mijn moeder heeft hem naar binnen gedirigeerd en niet veel later zijn ze vertrokken. Gelukkig heeft mam een rijbewijs. Ik moet er niet aan denken dat ze een soort weekdier wordt dat verplicht thuis op ons zit te wachten. Mijn moeder is nog veel te zelfstandig en pittig voor een slachtofferrol.

Liefde

“Kom maar tegen me aan liggen,” had Lars gezegd toen hij me hoorde snikken die nacht. Ik had het geprobeerd; was in de veilige vertrouwde holte onder zijn schouder gerold. Maar al na twee minuten was ik weer in mijn eigen bed op de logeerkamer gaan liggen. Ik kón me niet laten troosten door de man die me in alles laat merken dat ik zijn leven heb afgepakt. Die nog elke avond hunkert naar mijn woorden dat ik terugkom op mijn beslissing. Lars hoopt nog steeds dat de relatieschade die is ontstaan nog te lijmen is met therapie omdat onze liefde zal overwinnen. Dat gaat niet meer gebeuren. Ik heb liefde genoeg voor Lars. Maar niet de liefde die hij wil, die ik ooit weer hoop te vinden. Het soort liefde dat kriebels geeft in mijn lijf, dat ervoor zorgt dat de middagen te lang duren voordat ik mijn lief weer zie en me laat stralen wanneer ik zijn auto weer de straat hoor inrijden. Liefde waarin ik weer wil knuffelen. Vrijen.

Advocaat

“Hoe gaat het, mam?” Ik bel haar vanaf mijn werk. Sinds mijn beslissing om te gaan scheiden kan ik gelukkig meer uren werken. En daarmee geeft mijn baas me ook meer ruimte om af en toe een privégesprek te voeren. Zeker nu hij weet dat mijn vader ziek is, gedraagt hij zich zeer schappelijk. Haar antwoord klinkt waterig. Ze houdt zich groot, merk ik aan alles. “Hoe gaat het met Noor?” vraagt ze dapper.

Ik praat haar bij en zeg dan dat ik moet ophangen omdat Lars en ik om 16.00 uur bij de advocaat moeten zijn voor het tekenen van het echtscheidingsconvenant.

Kil gebouw

Binnen in het grote kille gebouw voel ik me een nummer. Lars schuift vijf minuten te laat aan, maar ik ben blij dat hij er is. De advocaat leest alles voor, en herhaalt dat het fijn is dat Lars en ik geen vechtende straatkatten zijn. Dat dit heel mooi is voor Noor. Ik kijk naar Lars en voel een vleug trots door me heen gaan. Dit kunnen wij. Bijna vijftien jaar deelden we lief en leed. Dan kunnen die paar maanden of zelfs jaren vriendschap er ook nog wel bij.

Wil je eerdere delen van ‘Dagboek van een scheiding’ teruglezen? Dat kan hier.

Beeld: iStock