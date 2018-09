Dagboek van een scheiding - Deel 23: "Wat een heerlijke avond. De eerste van mijn nieuwe leven"

Jill (36) is veertien jaar getrouwd met Lars (39) en moeder van dochtertje Noor (10). Jill en Lars liggen in scheiding.

Mijn nieuwe huis is klaar. Alles is opgeleverd en geïnstalleerd. Zelfs de kaarsen staan in de houders en de televisiezenders doen het. Het was wel even aanpoten, met al die pakketten aan de deur en afspraken met monteurs en leveranciers. Maar nu lig ik onderuitgezakt op de bank met een kop cappuccino uit mijn nieuwe koffiemachine en een pak stroopwafels. Noor speelt boven. Ze heeft haar speelgoed verdeeld in een mama-krat en een papa-krat. We kochten boeken voor haar van Opa Toetoet en Oma Bellenblaas die alzheimer krijgen. Lars en ik spraken af dat we die veertien dagen laten liggen voor we ze samen gaan lezen. Rust is nu belangrijker voor Noor, die het plas-incident van mijn vader gelukkig niet heeft meegekregen.

Heel bijzonder

Onder een plaid zit ik met Noor op de bank. We dragen dezelfde pyjama. Voor ons staat een schaaltje chips. Op tv een herhaling van De luizenmoeder. Stiekem druk ik mijn neus in Noors haar. Ze ruikt zo lekker, heeft nog van die heerlijk gladde voetzolen, zachte haren. Dit heb ik toch maar even mooi zelf gemaakt. Ik adem diep in en voel me gelukkig. Noor giechelt. “Jij bent niet raar, hoor,” murmel ik. “Alleen héél bijzonder.” Noor snapt de quote en drukt zich wiegend tegen mijn buik. Haar bijna lege bakje chips tuimelt op de grond, maar ik laat de kruimels liggen. Die splinternieuwe stofzuiger is er niet voor niets.

Wanneer Noor in bed ligt, bel ik nog even met Caitlin voor een update over papa en blader daarna door een tijdschrift. Het was een heerlijke avond, denk ik. Mijn eerste, rustige avond in mijn nieuwe huis. Mijn nieuwe leven.

Geen genegenheid

Op straat rijdt steeds minder verkeer. In huis is het muisstil. Op zolder kraakt een spant. Geblaf van een hond achter de poortdeur in het smalle gangetje. De wind zet aan, laat de takken van de boom in de voortuin het raam aantikken. Op hetzelfde moment klikt de lamp in de kamer uit door de tijdschakelaar. Ik schrik van het donker. Dan komen de tranen. Waarom wilde ik dit? Waarom was samen op de bank met een man die simpelweg van me houdt niet genoeg? Verlangt niet iedereen naar oneindige romantiek? Sprankelende sex? Het gevoel dat je onvervangbaar bent, die ene speciale voor iemand? Maar hoe realistisch is dat? Heb ik Lars niet te vroeg afgeschreven? Druppels druipen van mijn kin terwijl ik het antwoord heus weet. Lars en ik waren niet meer sprankelend. Geïnteresseerd. Vertederd om elkaar. We hadden dan misschien geen slaande ruzie, maar verder deelden we niet veel meer. We verveelden ons. Er was geen genegenheid, geen intimiteit. Kou en kilte, dat was het. Net zoals deze nieuwe mooie woonkamer nu ijskoud om mij heen voelt. Zacht snik ik verder tot mijn horloge zegt dat ik nu écht naar bed moet gaan.

Wil je eerdere delen van ‘Dagboek van een scheiding’ teruglezen? Dat kan hier.

Beeld: iStock