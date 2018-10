Dagboek van een scheiding - Deel 27: "Ik ben erin getuind: hij heeft me gebruikt voor een nacht"

Jill (36) is veertien jaar getrouwd met Lars (39) en moeder van dochtertje Noor (10). Jill en Lars liggen in scheiding. Vorige week kon je lezen hoe Jill de nacht doorbracht met een knappe, vreemde man.

Ik had het kunnen weten. Op Facebook, Twitter of Instagram vind ik Lorenco nergens. De combinatie van zijn voor- en achternaam is onbekend op Google. We schreven elk ons telefoonnummer en e-mailadres op een servet in de strandtent, maar zijn gegevens kloppen niet. Verzonnen waarschijnlijk. Ik ben erin getuind. De perfecte man, knapper dan George Clooney, Jake Gyllenhaal en Brad Pitt bij elkaar, heeft me gebruikt voor een nacht.

Sprookjesnacht

Wanneer ik van mijn rooibosthee nip, ben ik een beetje boos. Nog voor de volgende slok is mijn woede al gezakt. Heb ik Lorenco niet net zo goed gebruikt? Dacht ik niet al tijdens de strandwandeling dat hij geen type is voor een avond op de bank? Voor een dagje Efteling met mij en Noor?

Wat nou gebruikt? Het was een sprookjesnacht, fijner dan Scheherazade had kunnen verzinnen. Ik voelde me geliefd, jong en mooi omdat Lorenco mij koos uit alle vrouwen in die kroeg. Hij heeft me behandeld als een prinses. Liefgehad als zijn bruid. Dat pakt niemand me meer af. Want door deze magische nacht is mijn angst voor een vervolg, voor daten, voor een andere man dan Lars, aanzienlijk verminderd. Lorenco was geen gladjakker. Hij heeft zijn redenen gehad om te kiezen voor een valse naam en vals nummer. Maar het was een prachtig avontuur dat me kracht gegeven heeft. Daar doet geen enkele slechte gedachte iets aan af. Ik wil aan Lorenco blijven denken met een glimlach.

Rozig

“Dat is inderdaad een vette rebound,” kreunt Caitlin wanneer ik haar bel en vertel over mijn liefdesnacht. “Jammer dat je geen foto hebt.” Ik stuur mijn zus de foto die Lorenco en ik maakten tijdens het ontbijt. Een mandje brood staat voor onze neus. We dragen dan wel keurig onze kleren, onze wangen zijn nog rozig.

“Wow!” Caitlin krijst. “Daar zou ik Dieter nog een nacht mee bedriegen!” We lachen. En Caitlin vertelt me voor de tweede keer dat ik nergens spijt van hoef te hebben. “Je bent niemand verantwoording schuldig over je nieuwe leven.” “Als ik die naam maar niet nog jaren hoor,” waarschuw ik. “Volgende week rijden jij en ik samen naar dat strandcafé.”

Genoeg beweging

Ik rol over mijn nieuwe bank van het lachen. “Weet je nog dat Menno tegen me zei dat ik moest sporten, Caitlin? ‘Sporten is goed voor je’. Nou, ik kan met een gerust hart zeggen dat ik de afgelopen 24 uur genoeg beweging heb gehad.” We gillen als tieners. “Ik moet ophangen,” waarschuw ik Caitlin wanneer ik de xenon koplampen van Lars’ wagen voor de deur zie en Noors opgetogen kinderstem hoor. Want ook al was mijn weekend reuzespannend, ik heb mijn lieve, kleine muppet vreselijk gemist.

