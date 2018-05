Dagboek van een scheiding - Deel 4: "Stilletjes bal ik mijn handen tot vuisten, woedend op mezelf"

Jill (36) is veertien jaar getrouwd met Lars (39) en moeder van dochtertje Noor (9). Vorige week kon je lezen hoe ze wakker lag haar beslissing om te willen scheiden: deed ze wel het juiste?

“Verdorie.” Caitlin masseert zacht mijn schouder. “Weet je het allemaal wel zeker, Jill? Je hebt nog niets getekend.” Ik kijk mijn zus aan. Mijn ogen moeten klein en rood zijn, en volgens mij loopt er kwijl over mijn kin, zo vreselijk zit ik te janken. “Grnpf,” breng ik uit. Dan valt er een nieuwe druppel op mijn broek. Is er überhaupt iemand die dit soort dingen zeker weet? Hoe weet ik nu honderd procent zeker of ik gelukkiger word na een scheiding? Dat alles beter gaat? Dat iedereen zijn draai weer vindt wanneer ik het leven van drie personen totaal op z’n kop zet?

Glazen bol

Bijna elke nacht word ik zwetend wakker, mezelf afvragend wat ik aan het doen ben. Ik heb geen glazen bol. Het enige wat ik wel zeker weet, is dat ik Lars niet meer leuk vind. Al vier jaar niet meer. Talloze malen bedacht ik tijdens diezelfde doorwaakte nachten dat er niet genoeg liefde over is. Dat we beter uit elkaar kunnen gaan. We delen te weinig. Praten amper. Enkel over praktische zaken. Noor, het huishouden, de garagerekening. Of gaat het overal zo na veertien jaar huwelijk? Is dit normaal? Bestaan ze echt, de stellen uit de boeketreeksromannetjes die na al die jaren nog in lingerie op elkaar wachten? Die elkaar nog liefdesbrieven schrijven? Welke garantie heb ik dat ik na een scheiding gelukkiger word dan nu? Lars is een goede man. Moet ik voor mijn gevoel dat ik beter af ben zonder hem Noors leven op z’n kop zetten? En waar moet ik wonen? Dit is Lars zijn huis. Dat was het al voordat we elkaar kenden. Zie ik Noor dan nog wel elke dag? Weer schokken mijn schouders en brul ik. Caitlin trekt me naar zich toe. “Zussie toch.”

Ongeschreven regel

Ik geef me over aan haar warmte, kruip tegen haar aan. Luid grienend denk ik aan Lars, die al een paar dagen niet meer tegen me praat. In bed liggen we ieder zover mogelijk tegen de rand, vechtend om het dekbed. We gaan tegenwoordig op verschillende tijden naar bed. Het is een ongeschreven regel geworden dat de eerste die ligt doet of hij slaapt als de ander stilletjes in bed kruipt.

Woedend

Caitlins handen woelen door mijn haar. Vier jaar jonger is ze, en altijd al zoveel wijzer. Opnieuw komen er tranen. Ineens staat ze voor ons. Noor. Zonder woorden klimt ze bij me op schoot. Haar hand zoekt de mijne en met haar kleine vingers streelt ze die. “Mama is verdrietig,” raspt Caitlin. Mama is een stomme trut, denk ik. Waarom is goed niet goed genoeg? Drie levens op de schop. Stilletjes bal ik mijn handen tot vuisten, woedend op mezelf en over wat ik allemaal in gang heb gezet.

Beeld: iStock