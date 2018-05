Dagboek van een scheiding - Deel 5: "Lars is de tegenaanval begonnen"

Jill (36) is veertien jaar getrouwd met Lars (39) en moeder van dochtertje Noor (9). Sinds Jill heeft verteld dat ze wil scheiden, is de spanning in huis om te snijden.

Lars is de tegenaanval begonnen. Al dagenlang zwijgt hij me dood. Tegen Noor is hij daarentegen poeslief. Ineens helpt hij haar wel met haar huiswerk. Hij speelt zelfs Fashion Diva met haar, een app waarbij je een fotomodel aankleedt en opmaakt.

Geen moeite

Mijn man en ik doen niets meer samen, delen niets meer. Lars is niet meer geïnteresseerd in mijn leven. Praten wil hij niet meer. Wanneer ik vertel dat ik volgende week hoor of ik mag blijven bij mijn werkgever en of mijn contract definitief wordt verlengd, haalt hij zijn schouders op. Dat Lars me zo negeert is nieuw. Verder is er niet veel veranderd. Al meer dan twee jaar hebben we geen sex gehad. Erover praten deden we al helemaal niet. Vaak dacht ik: wat doe ik met deze man? Wat heb ik aan deze relatie, behalve de financiële en praktische gemakken? Lars leek geen moeite meer te doen, ondanks herhaaldelijke verzoeken. Hij werd steeds dikker, waardoor hij nu zelfs een beetje mollig is geworden. En in plaats van afvallen en weer aantrekkelijk worden, bleef hij passief.

Teleurgesteld

Is het niet zo dat ik me al jaren single voel? Ik zorg voor het huishouden, regel de vakanties en de uitjes, voed Noor op. Lars brengt het geld binnen, repareert hoogstens wat ik niet gefikst krijg. Maar verder zit hij al jaren als een luiaard op de bank. En dat doet hij nog steeds als Noor op bed ligt. Alleen nu praat hij niet meer tegen me, geeft geen antwoord. Ik kan het hem niet kwalijk nemen. Mijn boodschap dat ik wil scheiden heeft hem teleurgesteld. Naar relatietherapie gaan we niet meer, ik zie Menno alleen. Menno zegt dat ik moet proberen mijn schuldgevoel los te laten. Dat hij denkt dat ik er echt alles aan heb gedaan om er met Lars uit te komen. “Je twijfelt nu al vier jaar, Jill. Denk aan jezelf. Je gaat echt niet halsoverkop of ondoordacht scheiden.”

Gesnik

“De rode baljurk dan maar?” twijfelt Lars. Noor knikt. “Met de groene oorbellen.” “Het is bedtijd,” onderbreek ik hen. Zou Noor de ijzige sfeer in huis nu echt niet opmerken? Ik merk niets aan haar.

Boven hoor ik Lars zingen met Noor. Dan gaat de douchekraan aan en weer uit. Krakende voetstappen op het slaapkamerlaminaat. Wanneer ik twee uur later ook naar boven stommel, ligt Noor te slapen als een katje. Ik kus haar zacht, trek mijn pyjama aan en kruip stilletjes in bed. Lars ligt met zijn rug naar me toe. Even denk ik dat ik het niet goed hoor, maar wanneer ik mijn adem inhoud weet ik het zeker. Een zacht gesmoord gesnik. Lars ligt naast me en huilt.

Beeld: iStock