Dagboek van een scheiding - Deel 7: "Op mijn tenen sluip ik naar Lars z'n nachtkastje"

Jill (36) is veertien jaar getrouwd met Lars (39) en moeder van dochtertje Noor (9). Vorige week kon je lezen hoe Lars midden in de nacht opeens allemaal appjes kreeg.

Als een vreselijke explosie. Zo knalt het besef bij me binnen dat Lars een ander heeft. Want waarom krijgt mijn man anders in het holst van de nacht zeven appjes? Ik begrijp het niet. Hoe kan iemand zo stiekem zijn dat ik niets doorhad? Stond het geluid van zijn telefoon soms al weken uit? Langer? Ik heb er niet op gelet. Lars en ik checken elkaars mobieltje nooit. Privacy, spraken we ooit af. Daarbij draagt hij dat ding continu in zijn broekzak. Zijn plastic schatje gaat zelfs mee naar de badkamer. Had ik daar iets achter moeten zoeken?

Zonder Lars

Het zou onze situatie wel een stuk makkelijker maken. Wanneer Lars inderdaad een ander heeft, voelt eenzijdig mijn huwelijk afbreken een stuk minder afschuwelijk. Dan is het deels zijn schuld. En voel ik me een stuk minder ondankbaar en gemeen.

“Wat doe je?” Noor klimt op mijn schoot. In al haar onwetendheid, want we moeten haar nog alles vertellen. Eerst willen we dat onze ouders van onze scheiding weten, zodat die haar beter kunnen opvangen. Alleen Caitlin is op de hoogte, maar mijn zus houdt haar mond wel dicht. Komend weekend zijn eerst Lars’ ouders aan de beurt. Die van mij bezoek ik een paar dagen later met Caitlin. Papa reageert de laatste tijd zo raar dat we dat liever samen doen als zussen. Zonder Lars.

Kieteldood

Ik trek Noor naar me toe en fluister in haar oor dat ik van haar hou. Haar mondhoeken krullen op en ik voel haar lijf ontspannen. Ze knippert overdreven met haar ogen. “Ben ik de aller-, allerliefste?” Die is uit op wat lekkers. “Slijmerd!” Ik geef haar de kieteldood. En terwijl Noor gilt van het lachen, trekt mijn maag zich samen. Gaat Lars echt vreemd? Haar vader? De ietwat sullige huisman, die op zondag het liefst thuis blijft en een boek leest of postzegels sorteert?

Nachtkastje

Die nacht lig ik te woelen. Een tijdlang staar ik naar het plafond, focus op de haak in het plafond waar afgelopen Kerstmis de ster nog hing. Lars snurkt zacht. Af en toe beweegt hij zijn armen. Maakt smakkende geluidjes. Heel, heel voorzichtig schuif ik mijn voet richting bedrand. Dan zet ik hem op het laminaat en werk voorzichtig de andere voet uit bed. Op mijn tenen sluip ik naar Lars’ nachtkastje. Zijn telefoon ligt aan de oplader. Zijn pincode is onveranderd merk ik wanneer ik die intoets. Even blijf ik stokstijf staan. Lars rolt zich om. Wat doe ik in hemelsnaam? Ben ik inderdaad zo’n vrouw geworden waar ik altijd snobistisch om smaalde? Ik bijt op mijn lip. Mijn hart klopt in mijn keel wanneer ik op het kleine scherm zoek naar het WhatsApp-programma.

Beeld: iStock