Dagboek van Willeke: “Ik moet de volgende opdracht van de Groene Panda uitvoeren, maar ik durf niet”

Willeke is de kleindochter van Anne-Wil en de puberdochter van Manon. Sinds kort houdt zij ook een dagboek bij voor Libelle met iedere woensdag een nieuw verhaal.

Vrijdag 16 oktober

Nieuwe maatregelen. Het zegt me allemaal niet zo veel. In de horeca kwam ik toch niet, en op school is er niets veranderd. Alleen mag Ferdy nu van zijn ouders niet meer naar de klimaatclub komen na school. Hij heeft astma en mag echt niet ziek worden. Toch komt hij naar de club, en liegt hij tegen zijn ouders dat hij zijn huiswerk in de schoolbieb maakt. Daar komt hij alweer aangesukkeld, met zijn grote rugzak op wieltjes. Ik schaam me soms voor dit groepje nerds.

Lotte met d’r extreme overtuigingen en jampotbril, Ferdy met z’n bolle wangen en vogelspothobby. Maar Lotte en Ferdy zijn de enige vrienden die ik nog heb. En wat maakt het ook uit wat mensen van me denken? Toen ik nog vrienden was met de “coole” meiden was ik als de dood om verstoten te worden, dat ze mij achter mijn rug om belachelijk maakten, dat ik niet de juiste kleding had of het juiste vriendje. Nu maakt dat allemaal niet uit.