Dagboek van Willeke: “Papa wil zo graag vrienden met ons zijn”

Willeke is de kleindochter van Anne-Wil en de puberdochter van Manon. Iedere week houdt ze een dagboek bij voor Libelle.

Het is schitterend weer, dus mama heeft besloten dat het tijd is voor ons om in de buitenlucht iets leuks te doen. Ze heeft mijn vader gevraagd om ons mee “naar de hei of zo” te nemen, “als ze maar niet hier de hele dag op de bank liggen.” Robbert is bloedchagrijnig, anders had ik het nog wel gezellig gevonden. Hij moet eigenlijk leren, en is als de dood om voor zijn eindexamens te zakken. Hij is met zijn foto’s toegelaten tot de kunstacademie en moet nu alleen nog de eindstreep zien te halen. Dat zijn toekomst, kunst maken in een grote stad, nu op nog lossere schroeven staat doordat mijn moeder vindt dat een ochtendje frisse lucht hem goed zal doen, kan hij niet verkroppen. Hij ligt dus languit op de achterbank van de auto te mokken, en ik zit voorin, naast papa.

“Nou jongens, lekker de wilde natuur in! Dat zal ons allemaal goed doen. Je kunt niet de hele dag je hersens laten kraken!” roept hij naar Rob, die niets terug zegt. “Vinden jullie het niet schitterend hier? Ik zou mijn linkerhand geven voor een huisje op het platteland. Adem eens die lentelucht in!”

“Adem maar niet al te diep in,” zegt Rob, “dan krijg je mest in je longen.”

“Laat hem maar pap,” zeg ik, “hij heeft ook nog eens mot met z’n vriendje.”

“Wil, bemoei je nou eens met je eigen zaken,” zegt Rob.

“Oh, is er iets met Stelios? Je mag mij alles vertellen, hoor. Ik heb in mijn tijd ook flink wat vriendinnetjesdrama gehad.” Hij lacht over zijn schouder naar de achterbank. Ik kijk even naar mijn vader en laat me overweldigen door een vreemd schuldgevoel. Hij wordt oud. Bij zijn slapen is hij grijs, en het shirt met een rockband erop dat hij aanheeft zit hem net te strak. Ik kijk naar de hippe gympen die Rob voor hem heeft uitgekozen, en mijn hart breekt een beetje. Papa wil zo graag vrienden met ons zijn. Vader zijn vindt hij lastig, denk ik, liever is hij een stoere grote broer. Ik wou dat ik met hem kon praten over alles, over de dood van zijn dochtertje, over de komst van Titia, over mijn toekomst. Ik weet niet waar mijn leven heen gaat en hij ook niet. Daar zouden we over kunnen praten. Maar het is makkelijker om het over Rob’s problemen te hebben.

Vakantie samen

“Oké, oké, maar begin er nou niet over tegen mama,” zegt Rob, en hij hijst zich overeind. “Stelios is gewoon fokking weird aan het doen. We zijn binnenkort een jaar samen, en ik probeer steeds om hem enthousiast te krijgen voor een vakantie samen. Maar het duurt vaak uren of zelfs dagen voordat hij terugappt.”

“Misschien is hij druk aan het werk!” vergoeilijkt papa.

“In de hotelbusiness zeker? Dikke kans. We zitten in een pandemie. Nee, hij is vooral heel veel aan het feesten met vrienden. Ik zie hem steeds met allemaal… jongens op insta.” Er zit een snik in Robs stem, en ik heb spijt dat ik erover ben begonnen. Ik kijk uit het raam, waar een zonovergoten polder te zien is. “Jullie hebben elkaar gewoon te lang niet gezien,” zeg ik.

“Ja,” zegt Robbert, “ik moet naar Griekenland. Dan zie ik hem in het echt en komt het gewoon goed. Ik ga er zeker heen. Als ik niet hoef te herkansen…”

“Eh, ja, dat moet je maar met je moeder bespreken,” zegt papa, die zenuwachtig wordt van opvoedmomenten. “Maar doe jezelf nou niet tekort, jochie. Je bent veel te leuk om maar halve aandacht te krijgen van iemand. Je verdient iemand die het zeker weet.”

“Dat zal wel, maar ik heb ze niet bepaald voor het uitkiezen,” zegt Robbert met een wrang lachje.

“Onzin, ik vind dat je heel goed bent opgedroogd. Net zo knap als je vader! Je zult ze nog van je af moeten slaan.” Papa’s ogen lachen in de achteruitkijkspiegel naar Rob.

“Nou, genoeg gezeurd,” zegt Rob. “Waar blijft die hei van jou?”

