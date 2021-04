Willeke is de kleindochter van Anne-Wil en de puberdochter van Manon. Iedere week houdt Willeke een dagboek bij voor Libelle.

Met broers en zussen zit het zo: je kunt elkaar dagenlang niet luchten, je vreet elkaar de kaas van het brood, je jat elkaars spullen, je vecht om alles van geleende truien tot de aandacht van je ouders. En dan ineens ben je weer de beste vriendjes. Robbert was de afgelopen tijd niet te harden, zo chagrijnig en met zichzelf bezig, maar vandaag zijn we weer twee handen op één buik.

Het is avond, na het eten, en we hangen in zijn kamer. Ik kijk filmpjes op TikTok en hij doet allerlei goedjes met ingewikkelde namen op zijn gezicht. “Dit is salicylzuur”, zegt Rob. “Chemische exfolianten zijn het nu helemaal. Jij gebruikt toch niet nog steeds scrubs, Wils? Fysische exfolianten zijn veel te agressief.”

“Ik was mijn gezicht met zeep”, zeg ik. “Waarom ben je niet iets meer een meisje?” verzucht Rob. “Ik heb ook niks aan jou.” Ik laat me als een zeester op zijn bed vallen. “Wat zou mijn huid me nu boeien? Ik ga toch nergens heen. Het begint me goed de keel uit te hangen, die pandemie.”

“Weet je nog” zegt Rob, en hij wiebelt met zijn wenkbrauwen, “dat geheime feest waar we heen zijn geweest?”

“Hou op zeg”, zeg ik, ïk heb me daar zo schuldig over gevoeld. Ik dacht dat ik oma corona had gegeven.”

“Maar het was wel de eerste en laatste feestavond die we samen hebben gehad. Jij was zelfs een beetje dronken.” Ik denk eraan terug, aan dansen onder de zomerse sterrenhemel, en eventjes helemaal nergens aan denken. Het was inderdaad geweldig. “Ja… konden we maar weer zoiets doen”, zeg ik.

Dan springt Rob op en zet hij zijn speakertje aan. Murder on the Dancefloor schalt door de kamer. Hij trekt een la onder zijn bed vandaan, met daarin… “Wodka?! Ben jij gek?” ik trek een vies gezicht terwijl Robbert een fles tevoorschijn haalt en een paar plastic bekertjes. “Stel je niet zo aan, voor jou doen we er Fanta bij. En we hebben morgen vrij! Haal je spullen, je komt bij mij logeren.”

Ik loop langs mama, die op de bank ligt met Arie. Arie is blij om weer thuis te zijn, zo te zien. “Ga je nu al naar bed?”zegt mama. “Nee, ik ga bij Rob in de schuur logeren.”

“Wat gezellig, lieverd! Fijn dat jullie het weer goed kunnen vinden.”Even later dansen Rob en ik in zijn kleine schuurtje. Met onze ogen dicht spelen we dat corona voorbij is, en mede door de drank, die zelfs met Fanta vooral naar benzine smaakt, lukt het eventjes om op een echt feestje te zijn. Met z’n tweetjes.

Maandag 5 april

De volgende ochtend bonst er iets in mijn hoofd. Mijn mond smaakt alsof er iets in is doodgegaan, en Rob, die met zijn lange ledematen het hele bed in beslag neemt, is veel te warm. Bonk, bonk, bonk – het zal mijn eigen hartslag zijn. Dan besef ik dat het geen gebonk vanbinnen is maar van buiten. Er klopt iemand op de deur. Het montere hoofd van Boy steekt ineens de kamer in. “Mogge, uitslapers! Zijn jullie de tweede-paasdag-onofficiële-paasbrunch vergeten? Ik wil jullie over vijf minuten aan tafel zien!”

Ik maak Rob wakker, die er net zo brak uitziet als ik. “Rob, sta op, we moeten paasbrunchen!” Rob krijgt met moeite zijn ogen open. “Jezus, sinds wanneer vieren wij Pasen?” Vijf minuten later verschijnen we min of meer aangekleed in de keuken, waar de tafel overladen is met eten. Ik word al misselijk als ik ernaar kijk. Mama heeft een jurk aan en Tietje een rompertje met eieren erop. Rob gaat tegenover me zitten en is nogal groen in het ochtendlicht. “Wat zijn jullie stil, wat is er met jullie aan de hand?” zegt mama. “Rob, neem wat krabsalade, je lievelings!” Rob schopt mijn been onder de tafel, en ik sla mijn ogen neer om niet in lachen uit te barsten.

