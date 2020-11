Dagboek van Willeke: “We laten Floris lekker golfen met z’n pappie”

Willeke is de kleindochter van Anne-Wil en de puberdochter van Manon. Iedere woensdag houdt ze een dagboek bij voor Libelle. Ze heeft zich onlangs aangesloten bij klimaatactiegroep de Groene Panda.

Woensdag 11 november

Na school zit ik onderuitgezakt op mijn bed. Ik scroll door Pinterest. Mama wil me per se betrekken bij de babykamer, en heeft me gevraagd om met wat ideeën te komen voor de inrichting. Eerst wilde ik niet, maar nu ik naar behangetjes met junglepatroon kijk en de lichte houten babymeubels, word ik steeds enthousiaster. Ik heb mama een beetje laten stikken, ik was zo afgeleid door dat gedoe met Stelios, door corona en nu door De Groene Panda dat ik die hele zwangerschap bijna vergeten was. Maar nu kijk ik naar een foto van lichtroze gordijnen en kan ik het glimlachen niet laten. Een zusje… wat zou dat lief zijn. Met van die kleine voetjes in van die kleine slofjes.

Even later zit ik met mama op de bank. Ze vindt mijn inrichting maar niks geloof ik, en heeft ook niet zo veel geld te besteden aan nieuwe spullen. Maar ze aait over mijn haar en moedigt me aan, en ik besef dat dit niet echt om de baby gaat, maar om ons. Ik voel opnieuw een brok in mijn keel als ik denk aan vroeger, toen ik nog haar kleine meisje was. Mama mist dat ook. Ik kruip dicht tegen haar zachte lichaam aan. Nog eventjes.