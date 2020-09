Dagboek Willeke: “Fok de regels, we hebben dit verdiend”

Willeke is de kleindochter van Anne-Wil en de puberdochter van Manon. Sinds kort houdt zij ook een dagboek bij voor Libelle; iedere woensdag te lezen op Libelle.nl. Deze week probeert Robbert de ruzie tussen hun op te lossen.

“Hoe duur is dat ding?!” Ik sta in Robberts kamer, waar hij een nieuwe kast aan het installeren is. Ik vind hem een vreselijke aansteller, met zijn design-obsessie, maar als er dure spullen worden uitgedeeld kan ik niet achterblijven.“Het is niet eerlijk! Eerst de garage en nu krijg je ook nog een peperdure kast.” Ik sta met mijn handen in mijn zij naar hem te kijken. Hij reageert niet, klooit verder aan de kast. Dus ik ga verder. “Waar heb je dit aan verdiend? Omdat je het perfecte kind bent zeker? Als mama eens wist dat jij ‘s nachts heel vaak pas om vijf uur thuis komt…” Daar reageert hij wel op.

“Ho eens even, dametje, als we het gaan hebben over wat mama allemaal wel en niet weet, dan heb ik haar ook nog wel wat te vertellen.” Ik weet waar hij op zinspeelt; nog altijd dreigt hij om aan mama te vertellen dat ik hem een homofoob woord heb genoemd. Ik heb schoon genoeg van die koude oorlog tussen ons. Ik mis mijn maatje. Maar ik weiger me te verontschuldigen, want dan wint hij. Het is een onmogelijke situatie. Ik draai me snel richting de deur voordat Rob ziet dat ik tranen in mijn ogen heb. Te laat, hij ziet het, en zijn gezichtsuitdrukking wordt zachter.

“Hee, Wils… hee, kom toch, ik bedoel het niet zo. Ik ga het niet écht tegen mama zeggen. Jij ook niet, toch?” Hij slaat een arm om me heen en geeft me een houterig klopje op mijn rug.

“Laten we hierover ophouden, oké?”

“Ja ja,” piep ik, “je bent gewoon bang dat ik ga klikken over je feestjes. Je bent ook een sukkel dat je steeds naar feestjes blijft gaan.” Maar ik ben blij dat we weer een beetje een team zijn.

“Ik weet het goed gemaakt,” zegt Robbert, “ga anders mee vanavond. Ik zeg tegen mama dat ik bij een vriendin logeer, dat kun jij ook doen. Zeg dat je bij Lotte bent en dan zien we elkaar om negen uur op het pleintje.”

Mee naar een feestje. Ik durf eigenlijk niet, ik weet wat er op het spel staat, maar dit is mijn kans… misschien vinden de meisjes in mijn klas me dan eindelijk cool. Misschien moet ik het gewoon doen.

Illegaal feest

Buiten adem stap ik van mijn fiets. Rob en ik hebben twintig minuten gefietst naar een dijk buiten het dorp. Hoe kan er hier een feest zijn, midden tussen de akkers? We zetten onze fietsen op slot buiten een hek. Rob stuurt iemand een berichtje. Ik durf niet te veel vragen te stellen, bang dat ik onervaren overkom. Dan zegt Rob uit zichzelf: “Het is een illegaal feest, ze kunnen natuurlijk niet zomaar iedereen binnenlaten.”Illegaal. Ik wist dat dit niet mocht, maar nu pas komt het echt binnen.

Ik hoor in de verte het gedreun van muziek. Dan verschijnt er achter het hek iemand met een sleutel. Ik herken een jongen uit Rob’s jaarlaag. We volgen hem langs een modderig pad. Dan zie ik het: achter de dijk is een partytent gebouwd, met een dansvloer en een draaitafel. Minstens dertig mensen staan er te dansen, dichtbij de DJ, dicht op elkaar. Aan picknicktafels zitten nog een stuk of twintig mensen. Ik ben verreweg de jongste hier Op de grond staan kratten bier. Rob gaat op in zijn vriendengroep, trekt een biertje open. Ik draal nog. Dan komt Rob naar me toe en zegt: “Je hoeft niks te drinken, Wils. Kom, we gaan dansen.”

Hij trekt me naar de dansvloer en ik besef dat er een lievelingsnummer van mij opstaat. Ik laat mijn verlegenheid gaan en begin uitzinnig te springen en te dansen. Iedereen lacht naar me, iedereen is zo blij om weer te kunnen feesten samen. De disco in het dorp is al een halfjaar dicht. Fok de regels, denk ik. We zijn jong. We hebben dit verdiend.

