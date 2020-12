Dagboek van Willeke: “Heb je een geheime aanbidder, Wilsie?”

Willeke is de kleindochter van Anne-Wil en de puberdochter van Manon. Iedere woensdag houdt ze een dagboek bij voor Libelle. Deze week heeft ze een hele fijne Sinterklaas én ontvangt ze een geheimzinnig pakketje…

Zaterdag 5 december

Ik lig vroeg in bed en glunder na van Sinterklaasavond, die opmerkelijk gezellig was dit jaar. Ik had voor iedereen een cadeautje, en had écht m’n best gedaan op de gedichten. Boy, die volgens mama nogal een afkeer heeft van dit feest, zat hardop te lachen en was zelfs blij met mijn cadeau (een bidon met tekst erop: Help, de vriend van mijn moeder is klusser!). Ik heb de trui aan die ik van mama heb gekregen, en waarvan ik weet dat hij nieuw is en duur. Die lieve mama deed nog alsof het een tweedehandsje was, zodat ik het niet zonde zou vinden van het milieu. Ik speelde het spelletje mee, omdat ik het zo lief van haar vond. Ze doet zo haar best dat het soms mijn hart breekt. Maar goed, dat vergeet ik dan weer de volgende dag als we ruzie maken over de afwas.