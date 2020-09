Dagboek van Willeke: “Het voelt koppig en verwend dat wij wél op vakantie zijn gegaan”

Willeke is de kleindochter van Anne-Wil en de puberdochter van Manon. Sinds kort houdt zij ook een dagboek bij voor Libelle; iedere woensdag te lezen op Libelle.nl. Deze week gaat Willeke weer naar school.

Advertentie

Woensdag

In één klap is er een einde gekomen aan de lange, vreemde zomer. De regen slaat tegen mijn raam, en de verdieping is akelig stil nu Robbert in de garage slaapt. Het is maar beter ook, want we hebben het nog steeds niet goedgemaakt. Ik ben woedend omdat hij iets met Stelios is begonnen, terwijl hij wist hoe dol ik op hem was. Rob is dan weer kwaad op mij, omdat ik hem een valse nicht heb genoemd. Gelukkig heeft hij het niet tegen mama gezegd, zij zou zo’n uitspraak niet pikken. De mogelijkheid dat Rob gaat klikken hangt boven mijn hoofd. Daarom heb ik gisteren aan mama verteld hoe genaaid ik me voel door de hele situatie met Stelios. Dat Rob altijd alles kan krijgen en ik niets. Mama luisterde en troostte me, maar toch kan ik het idee niet loslaten dat ze meer van mijn broer houdt dan van mij. Hij is een ster op school, heeft altijd vrienden om zich heen, is creatief en kan meepraten met de volwassenen. Geen wonder dat mama en Boy hem aanbidden. Ik zal mijn vader binnenkort eens bellen, tegen hem kan ik tenminste lekker negatief doen.