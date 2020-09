Willeke is de kleindochter van Anne-Wil en de puberdochter van Manon. Sinds kort houdt zij ook een dagboek bij voor Libelle; iedere woensdag te lezen op Libelle.nl. Deze week: de week na het illegale feest.

Donderdag

Lunchpauze. Het is nu bijna een week sinds het feest. Natuurlijk is de hele school er meteen achter gekomen dat er een groot illegaal feest is geweest, iedereen kent wel een oudere zus of neef die er was. Er gaan geruchten dat er ook jongerejaars bij waren, mensen uit onze jaarlaag… Gelukkig weet niemand dat Rob en ik er waren. Niemand verdenkt mij, omdat ik meestal nooit buiten de lijntjes kleur op school. Ik heb het zelfs niet aan Lotte verteld. Ik voel me vreselijk schuldig, maar zij houdt zich zo netjes aan de regels, dat het als verraad zou voelen om toe te geven dat ik er lak aan heb gehad.