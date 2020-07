Willeke is de kleindochter van Anne-Wil en de puberdochter van Manon. En sinds kort houdt zij ook een dagboek bij op Libelle. Ze is bijdehand, maar ook wel eens onzeker. Over haar uiterlijk bijvoorbeeld en over seks, want dat wil haar nieuwe vriend wel maar zij nog niet. Ze spookt van alles uit en heeft zo haar twijfels over de relatie van haar moeder. Iedere woensdag lees je haar dagboek op Libelle.nl.

Donderdag

Ik bijt op mijn duimnagel en scroll door Instagram. De laatste keer dat ik Adam zag trok hij me op schoot en riep hij theatraal: “Au! Je prikt me lek met die botjes van je.” Ik sprong op en lachte het weg, maar ik schaamde me dood. Zeker waar zijn vrienden bij waren, die me wel vaker Skeletje noemen of Plank omdat ik geen borsten en billen heb. Ik probeer het uit mijn hoofd te zetten en open de Insta Story van een klasgenootje. Julia doet een pirouette voor de spiegel met een roze wollen naveltruitje aan dat ze zelf heeft gehaakt. Ze draait naar links en naar rechts. Haar borsten stuiteren op mijn beeldscherm. “Deze beauty kost 15 euro! Geef je maten door via DM”. Mijn maten. Naast me op het bed ligt een meetlint waarmee ik me net zorgvuldig heb opgemeten. Eerst om mijn middenrif, daarna over mijn borsten heen. Ik kan het resultaat niet naar Julia sturen. Wat een afgang. Beteuterd kijk ik naar mijn bovenlichaam. Vergeleken met de meloenen van Julia zijn het net 2 tentjes van de scouting. Nee, nog erger. 2 tentjes die door een vijandige scoutinggroep met de grond gelijk zijn gemaakt. Ik gooi mijn telefoon naar de andere kant van het bed en loop naar beneden. Wie draagt er nou helemaal een stom gehaakt truitje? Het is toch veel te warm voor wol.

Zaterdag

Ik kijk naar mezelf en mama in de spiegel. Ik durf nooit tegen haar te beginnen over mijn lichaam, hoe onzeker ik me erover voel, vooral als ik met Adam ben. Hoe ik aan mijn kleren pluk, me verschuil in grote truien omdat ik er niet uitzie als een vrouw. Ze zou het niet begrijpen, zij maakt zich al haar hele leven zorgen dat ze te dik is en klaagt over hoe duur het is om bikini’s te kopen in haar maat. En ze zou Adam nog meer afkeuren dan ze al doet. Ik kijk naar haar brede heupen die mooi worden geaccentueerd door de rode omslagdoek die ze draagt. Mijn omslagdoek wordt door de zus van Boy steeds strakker aangetrokken, ze legt er nóg een knoop in, en toch valt hij niet zoals bij mam. Maar ik moet me hier nu niet zo druk om maken. Deze dag is belangrijk voor mijn moeder. Hoe bizar ik dit hele Surinaamse gedoe ook vind, ik zal haar laten zien dat blij voor haar ben.