Huiselijk geweld. Schaamte en schuldgevoel zorgden ervoor dat Anita Wix (57) jarenlang rondliep met een geheim. Ze werd mishandeld door haar vriend.

“Als je wordt geslagen, dan ga je toch weg? Dat dacht ik vroeger ook als ik dat soort verhalen las. Maar de psychische terreur die eraan voorafgaat, is de reden waarom je blijft. Die gaat onder je huid zitten. Je begrijpt jezelf niet meer als je keer op keer hoort dat je beter je best moet doen voor zijn liefde. Wat is nou de waarheid? Want behalve gewelddadig was Jaap ook lief en zorgzaam en onze seksuele relatie was geweldig. Ik was verslaafd aan hem.

De eerste keer dat ik hem zag, tijdens een opleiding tot financieel adviseur, was ik meteen onder de indruk. Hij was rustig, intelligent en knap. Hij had iets geheimzinnigs en gaf me aandacht, iets wat ik op dat moment enorm miste. Ik was op mijn 19e getrouwd met mijn jeugdvriendje en samen kregen we drie kinderen. Ons leven was oké, maar niet zo hartstochtelijk als ik had gehoopt. Bij Jaap voelde ik die hartstocht wel. Hij vond me slim en aantrekkelijk. Ik had het gevoel dat er eindelijk écht naar me geluisterd werd.

Scheiding

Al snel was ik smoorverliefd en ik verliet mijn man voor Jaap, maar de scheiding werd een drama. Achter mijn rug om creëerde Jaap allemaal ingewikkelde situaties. Hij isoleerde me. Als mijn ouders bijvoorbeeld belden, zei hij dat ik ze niet wilde spreken. Al snel kreeg ik het gevoel dat er iets niet klopte, maar dat werd overstemd door mijn liefde voor hem. Tijdens een tripje naar Parijs raakten we elkaar kwijt in een warenhuis.

Eigen schuld

Toen we elkaar terugvonden, schold hij me uit en liet hij me uren alleen zonder geld of telefoon. Daarna eiste hij excuses omdat ik hem alleen had gelaten. En ja, ik zei sorry. Na vier jaar begon ook het fysieke geweld. Ik had hem gestoord tijdens een telefoongesprek en moest dat bekopen met harde stompen op mijn bovenarm. ‘Nu is het afgelopen!’, riep ik. Vervolgens praatte Jaap drie uur op me in en geloofde ik dat het mijn eigen schuld was.

Niet uit te leggen

Over onze thuissituatie sprak ik met niemand. Het taboe op fysiek geweld is groot, en psychisch geweld valt bijna niet uit te leggen omdat je het zélf niet eens snapt. Vrienden zagen weleens dat hij bot tegen me deed, ze zagen zelfs een keer dat hij me sloeg, maar dat deed ik af als speldenprikjes. Niemand wist hoe ernstig de situatie was.

Huiselijk geweld

In 2009 werd mijn dochter in het ziekenhuis opgenomen met anorexia. Dit is Jaap zijn schuld, besefte ik. Toen ze nog thuis woonden, mishandelde hij ook mijn kinderen. Toch duurde het nog een jaar voordat ik bij hem wegging. Een hulpverlener die langskwam voor mijn dochter, zag toevallig hoe Jaap haar naar de keel vloog en begon over huiselijk geweld. Zo erg is het toch niet, dacht ik geschrokken.

Aan een hulpverlener van Veilig Thuis heb ik later voor het eerst het hele verhaal verteld. ‘Je kroop als een beest over de grond, zo erg was je de weg kwijt’, vertelde zij later over dat moment. Als slachtoffer van huiselijk geweld kun je pas alles vertellen als je weet dat je veilig bent. Dat gevoel had ik bij haar. Ze luisterde naar me en ik zag dat ze ieder woord geloofde.

Vrouwenopvang

Jaap en ik waren tien jaar bij elkaar toen ik vluchtte naar een vrouwenopvang. Drie maanden later begon ik mijn omgeving beetje bij beetje te vertellen wat er aan de hand was. ‘Waarom heb je dit niet eerder gezegd?’, vroegen vriendinnen. Tijdens het schrijven van mijn boek #Jehebtaltijdeenkeuze# kon ik het antwoord op die vraag beter formuleren. Ook voor mezelf. Ik las veel over psychopathie en leerde dat Jaap een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft. Langzaam kreeg ik inzicht in het complexe proces waar je als slachtoffer doorheen gaat.

Staande ovatie

Omdat ik dat goed onder woorden kon brengen, vroegen hulpverleners of ik eens wilde spreken voor een groep studenten sociaal pedagogische hulpverlening. Ik vond het doodeng en deed huilend mijn verhaal, maar ik kreeg na afloop een staande ovatie. In theorie zit in iedere klas wel een persoon die te maken heeft met huiselijk geweld. Tijdens het praten voelde ik dat de studenten zich herkenden in mijn verhaal. Door mijn openheid durfden ze voor het eerst over hun eigen leven te praten. De wetenschap dat zij hierdoor niet nog jaren met een groot geheim hoeven te leven, heeft al mijn schaamte weggenomen.”

Met haar website wil Anita anderen helpen de kracht in zichzelf te vinden. Jaap is een gefingeerde naam.

Dit artikel verscheen eerder in Libelle.