Maar liefst 4 op 10 Nederlanders krijgt tijdens hun leven te horen dat ze kanker hebben. Het is dan ook een van de meest gevreesde ziekten. In het boek Kankervrij legt arts en onderzoeker William Cortvriendt uit wat de boosdoeners zijn en wat je zelf kunt doen ter preventie. Maar ook hoe je de kansen op het overleven van kanker kunt verbeteren.

Hoog tijd om even met William Cortvriendt te bellen over zijn nieuwe boek en zijn nieuwe inzichten tegen kanker:

“Dat kanker de laatste decennia zo snel aan het toenemen is. Iemand die in 1930 was geboren had 37% kans om gedurende zijn of haar leven kanker te krijgen. Voor diegenen die na 1960 zijn geboren is dat al opgelopen tot meer dan 50%. Vaak wordt als reden gegeven dat we gemiddeld ouder worden, maar dat is slechts gedeeltelijk waar. Ook als we naar specifieke leeftijdsgroepen kijken, zoals kinderen onder de tien jaar of zestigplussers, zien we een sterke toename. De enige verklaring die we hiervoor kunnen geven zijn de recente veranderingen in onze omgeving en leefstijl.”

Je zegt dat je zelf iets kunt doen ter preventie. Waar moeten we dan aan denken?

“Vooral alledaagse dingen. Dat we niet moeten roken, niet te veel alcohol moeten drinken en zonnebrand moeten vermijden weten we nu onderhand wel. Nieuw is dat we het ontstaan van kanker sterk kunnen terugdringen door meer te bewegen, op regelmatigere uren te slapen, suiker, frisdrank en industrieel bewerkte voeding te vermijden en chronische stress te verminderen.”

Je zegt dus eigenlijk dat je het risico op kanker kunt verminderen door gezond te leven. Maar betekent dit dat de mensen die wél kanker krijgen ‘ongezond’ leven?

“Elk geval van kanker is de som van je individuele genetische gevoeligheid en van wat er later in je leven gebeurt. Aan het eerste kun je niets doen, zoals bijvoorbeeld bij Angelina Jolie. Zij heeft een bepaald gen van haar moeder geërfd waardoor haar kans op borstkanker dermate groot was dat ze besloot haar borsten preventief te laten verwijderen. Het overige deel van je risico zijn omgevingsfactoren en je leefstijl. Aan de omgevingsfactoren, zoals de hoeveelheid fijnstof in de lucht, kun je zelf meestal niets veranderen, maar aan je leefstijl wél. Toch is het altijd heel moeilijk om te zeggen welke factor het belangrijkst was bij het ontstaan van kanker. Het heeft daarom geen zin om iemand zich schuldig te laten voelen. Maar het is altijd goed om te kijken naar wat beter kan. En een verandering in leefstijl kan het risico op kanker verkleinen, maar ook de kans op een succesvolle behandeling zo groot mogelijk maken.”

En wat is je advies dan voor mensen mét kanker?

“Om naast de behandelingen die je oncoloog je adviseert zoals chirurgie, bestraling en chemotherapie, ook je leefstijl te verbeteren. Steeds meer onderzoeken laten zien dat dit een gunstige invloed kan hebben op het succes van de behandeling, de duur van overleving en je kwaliteit van leven. Gelukkig zijn er in Nederland een toenemend aantal oncologische klinieken die dergelijke leefstijladviezen tot een vast onderdeel maken van hun behandeling. Eigenlijk is geen enkele behandeling tegen kanker compleet of optimaal zonder een persoonsgericht leefstijladvies over voeding, bewegen, stress, slaap en voedingssupplementen.”

Je adviseert ook om bij kanker het ketogeen dieet te volgen. Is dit altijd verstandig als je kanker hebt? Of verschilt dit per persoon?

“We weten dat kankercellen veel glucose nodig hebben om te groeien en in tegenstelling tot normale cellen nauwelijks vetzuren kunnen verbranden. Het lijkt daarom logisch om voeding te mijden met veel glucose zoals suiker en pasta, zodat kankercellen als het ware ‘verhongeren’. Bekende methoden daarvoor zijn het ketogeen dieet en het zogenaamde Fasting Mimicking Diet. Van beide methoden zijn onlangs positieve resultaten gepubliceerd bij borstkanker. Er is wel nog meer onderzoek nodig om precies vast te stellen bij welke typen kanker deze diëten het beste werken. Omdat beide methoden eigenlijk heel veilig zijn, raad ik ze nu al aan.”

Je zegt dat de overlevingsduur bij kanker tot wel 60% kan toenemen als je regelmatig beweegt. Hoe komt het dat dit percentage zo hoog is. En wat is voldoende lichaamsbeweging?

“Het gunstige effect van bewegen op kanker varieert sterk met het type kanker en waarmee het wordt vergeleken. Het verschil dat je met bewegen kunt bereiken is natuurlijk het grootst als je dit vergelijkt met niet of heel weinig bewegen. Dan kom je bij bepaalde typen kanker inderdaad tot wel 60%. Het is belangrijk om te weten dat de gunstige effecten van bewegen al worden bereikt tijdens het eerste half uur bewegen per dag. Stevig wandelen is dan al voldoende. Je hoeft dus niet te gaan trainen voor een marathon! Verder is het heel belangrijk dat je één of meerdere vormen van bewegen kiest die je leuk vindt, want je moet het wel blijven volhouden. Als je niet meer beweegt, verdwijnen de gunstige effecten ook weer snel.”

