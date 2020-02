Dít betekent een schrikkeldag volgens de numerologie

Eens in de vier jaar is het feest en mogen mensen die op 29 februari geboren zijn ook officieel hun verjaardag vieren. Vandaag is het weer zover, maar wat betekent een schrikkeldag eigenlijk in de numerologie?

Wij leggen het je uit.

Waarom een schrikkeldag?

Allereerst is het handig om te weten wat een schrikkeldag precies betekent. Een schrikkeldag is in het leven geroepen omdat het jaar niet precies 365 dagen telt, maar ongeveer 365 en een kwart (om precies te zijn 365,2421875). Om dit te compenseren en ervoor te zorgen dat onze kalender over langere termijn gelijk blijft lopen met de seizoenen, wordt er ieder jaar een dag toegevoegd. Dit is altijd op 29 februari. De naam schrikkeldag komt van het middeleeuwse woord ‘scricken’ wat ‘lopen met grote passen’ betekent. In Engelstalige landen wordt een schrikkeldag ook wel leap day (sprongdag) genoemd.

Berekening

In de numerologie heeft elk getal een bijzondere betekenis en zo kan een numeroloog aan de hand van nummers en getallen een uitleg geven aan omstandigheden die op dat moment spelen en je zelfs vertellen wat je doel hier op aarde is. Volgens Mary Shannon, schrijver van ‘The Witch’s Book of Love’ staat de schrikkeldag van dit jaar voor een 8. Van 2/29/2020 maak je namelijk 2+2+9+2+0+2+0= 17 wat dan weer 1+7= 8 wordt.

Betekenis

In de numerologie staat een 8 voor ‘overvloed, balans en harmonie,’ zo legt Shannon uit aan de website Refinery29. “Als je een project hebt dat je graag wilt zien groeien en uitbreiden, dan is dit een goede dag om daarmee te beginnen.” Als je in astrologie gelooft is het echter wel belangrijk om vandaag geen nieuwe projecten te starten, maar alleen verder te gaan met projecten die al zijn opgestart.

Belangrijke tip

Een schrikkeldag is overigens ook om een andere reden nog belangrijk in de numerologie. Vanuit numerologisch oogpunt breekt 29 af naar 11 (2+9), wat in de numerologie bekend staat als een getal van ontwaken en spirituele verlichting. “Dit is dan ook een belangrijk moment om je te focussen op een spirituele traditie waar jij je tot aangetrokken voelt en ook na te denken over de aard van realiteit en bestaan.”

Extra tijd

Veel numerologen geloven ook dat, omdat 29 februari zo’n zeldzame energietrilling is, dit een soort rimpeleffect in ons veroorzaakt. Dit rimpeleffect creëert als het ware een kans om naar voren te ‘springen’ en in te spelen in je eigen leven. Een schrikkeldag geeft je extra tijd om zaken gedaan te krijgen en dit creëert een vibrerende impact op het aspect van tijd in het universum.

