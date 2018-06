Waarom het volgens deze expert goed is als kinderen af en toe modder eten

Veel ouders geloven er al lang in dat je kind op jonge leeftijd in de zandbak laten rollen hartstikke goed is voor het immuunsysteem. Kinderneuroloog dr. Shetreat-Klein bevestigt dat en schreef er een boek over.

In het boek The Dirt Cure schrijft dr. Shetreat-Klein dat af en toe een hap zand of modder eten het succesrecept is voor gezonde kinderen. Nauwlettend checken of je kind wel z’n handen wast en speelgoed grondig schoonmaken is volgens haar helemaal niet nodig. Sterker nog: volgens de arts doe je met die hygiënische gewoonten je kind meer kwaad dan goed. De neuroloog begon onderzoek hier naar te doen toen haar derde kind allergisch bleek voor zuivel en soja.

Vaker ziek

“Blootstelling aan bacteriën, onbewerkte voeding eten die uit de grond komt en voldoende tijd in de natuur doorbrengen zijn de drie belangrijkste dingen voor kinderen om gezond te zijn, nu en in hun verdere leven”, schrijft ze. “We staan vaak negatief tegenover bacteriën, maar onderzoeken concluderen steeds vaker dat ze goed kunnen zijn voor ons immuunsysteem. Er zijn zelfs concrete studies die aanwijzen dat kinderen die in huishoudens opgroeien waar vaak bleekmiddel wordt gebruikt, vaker ziek zijn dan gezinnen die het niet gebruiken.”

Natuurlijke oliën

Ze vindt het ook geen goed idee om een kind iedere dag onder de douche te zetten. Ze adviseert dat maximaal drie keer te doen. “Zo blijven de natuurlijke oliën op de huid behouden, die je helpen hydrateren. Daarnaast zijn die natuurlijke oliën belangrijk om vitamine D te kunnen absorberen van de zon.” Ook zegt ze dat het verstandig is niet te kwistig te zijn met zeep. De oksels en het kruis kun je met zeep wassen, maar de rest is van het lichaam is volgens haar echt niet nodig – tenzij een kind echt heel vies is.

Rens Kroes’ kleidetox

Maar we moeten niet te gek doen als het op modder aankomt, menen andere experts. Zo kreeg foodie Rens Kroes een bak ellende over zich heen nadat zij adviseerde om drie weken lang twee keer per dag een glas klei – wat natuurlijk iets wegheeft van water met modder – te drinken. Volgens haar was dat een ideale manier om te detoxen, omdat enzymen de mineralen zo goed opnam.

Maar professor Koen Venema verklaarde tegenover het AD dat deze kleidetox echt niet zo goed is. Volgens hem kan een grote hoeveelheid klei, zoals Rens het aanraadt, een ernstig vitaminetekort veroorzaken en zelfs schadelijk zijn.

Geniet (voor zover je van modder kunt genieten), maar drinken met heel veel mate, dus.

Bron: The Dirt Cure, AD, HLN. Beeld: iStock

