De Dag Nadat - mijn baarmoeder eruit werd gehaald

Hier kun je lezen hoe het verder ging nadat de baarmoeder van Patricia (42) eruit werd gehaald. “Ik heb heel veel jaren verloren.”

Patricia: “Mijn problemen bleken na de operatie inderdaad nog niet voorbij. 3 weken later werd ik opnieuw ongesteld. Het besef dat mijn baarmoeder er voor niets was uitgehaald, was erg pijnlijk. Jarenlang ben ik van het kastje naar de muur gestuurd en geen arts heeft ooit bedacht dat mijn bloedverlies werd veroorzaakt door endometriose, terwijl veel vrouwen hier last van hebben. Met een simpel bloedonderzoek hadden ze het kunnen opsporen en met onder andere hormonen hadden de artsen het dan waarschijnlijk onder controle kunnen houden. Veel gynaecologen zijn man en mijn ervaring is dat ze je niet serieus nemen als je je meldt met buikpijn en bloedverlies. Neem maar een paracetamol, wordt er al snel gedacht.”

Overgang

“Inmiddels is de operatie 10 jaar geleden. Toen ik na de operatie weer last kreeg van bloedingen, moest ik opnieuw op zoek naar de juiste behandeling. Zo kwam ik in het ziekenhuis in Leuven terecht, in België. Ook in Nederland wordt endometriose soms weg gelaserd, maar in België pakken ze een groter gebied en is de kans op succes groter. Omdat ik weinig vertrouwen meer had in Nederlandse artsen, besloot ik naar Leuven te gaan. Bovendien wordt er in Belgische ziekenhuizen veel effectiever gewerkt; zo krijg je alle onderzoeken die nodig zijn op één dag, terwijl je in Nederland voortdurend wordt doorgestuurd. Ondertussen kreeg ik ook hormooninjecties om me in de overgang te brengen. Een behandeling in België is daardoor uiteindelijk niet nodig geweest. Toen ik in de overgang kwam, merkte ik dat mijn klachten afnamen. Doordat je niet meer ongesteld wordt, verdwijnen de pijnklachten. De endometriose zit er nog wel, maar het is niet meer actief. Daardoor heb ik sinds een paar jaar eindelijk mijn leven weer terug. Maar dat had ik veel eerder terug kunnen hebben als de endometriose eerder was ontdekt en ik sneller de juiste behandeling had gekregen. Nu heb ik heel veel jaren verloren.”

Interview: Rosa Koelemeijer. Beeld: iStock