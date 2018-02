De Dag Nadat - ik mijn adoptiekleinkind voor het eerst zag

Hier kun je lezen hoe het verder ging nadat Chris (67) met haar dochter naar Nigeria reisde om haar haar adoptiekleinkind te ontmoeten. “Ik dacht: ‘We komen hier nooit meer weg’.”

“Het verblijf in Nigeria heeft uiteindelijk bijna drie maanden geduurd, veel langer dan ik had gepland. Ik zou na een paar weken teruggaan naar Nederland maar besloot al snel dat ik mijn dochter daar absoluut niet alleen kon laten met een baby. Gelukkig maar dat ik ben gebleven, want Kim heeft malaria gekregen en is doodziek geweest. Toen kon ik voor haar en voor Nyah zorgen.”

Papierwinkel

“De adoptie was snel geregeld maar de papierwinkel om een paspoort voor Nyah te krijgen duurde lang. Telkens was er weer wat. Op een gegeven moment was ik echt de wanhoop nabij en dacht: ‘We komen hier nooit meer weg, we moeten hier misschien wel de rest van ons leven blijven’.”

Naar huis

“Toch nog vrij plotseling was alles rond en konden we vertrekken, naar huis! Wat ben ik blij dat ik deze intensieve periode samen met mijn dochter en kleinkind heb mogen meemaken. Ook hier in Nederland wil ik er altijd voor Kim en Nyah zijn. Ik run een kinderopvangcentrum en daar is van het begin af aan een paar dagen per week geweest en straks als ze naar school gaat, word ik overblijfoma. Anders zie ik haar veel te weinig.”

Heel eigen

“De match is echt bijzonder goed gelukt. Nyah lijkt in haar hele doen en laten sprekend op mijn dochter. Heel regelmatig denk ik: ‘Kijk nou, dat deed Kim vroeger precies hetzelfde. Om me dan even later te realiseren, ja maar… ze is geadopteerd, hoe kan dat?’ Het voelt heel natuurlijk, heel eigen. Ik had me geen mooier kleinkind kunnen wensen.”

Interview: Angela Jans. Beeld: iStock