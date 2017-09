Hier kun je lezen hoe het verderging nadat Bianca besloot om haar moeder in huis te nemen. “In het begin voelde ik me té verantwoordelijk voor mijn moeder.”

Bianca: ‘Het is nu 3 jaar geleden dat mijn moeder bij ons is komen wonen. En het gaat echt ontzettend goed. Mijn moeder heeft haar draai helemaal gevonden in het dorp. Ze fietst, zwemt, gaat regelmatig naar het buurthuis. Ook brengen we samen 2 keer per week post rond. Het is haar echt gelukt een eigen leven op te bouwen en eigen contacten te krijgen. Tussen mijn vriend en mij en mijn moeder gaat het ook heel goed. Dat hij erachter stond toen mijn moeder bij ons in huis kwam wonen, was natuurlijk heel belangrijk. Maar William is makkelijk. Ik kan soms een hittepetit zijn, en William zegt dan: ‘Doe eens aardig.’ Hij heeft zich nog nooit een minuut geërgerd aan mijn moeder. Mijn moeder gaat nu ook altijd met ons mee op vakantie. En dit jaar gaan we samen met mijn moeder én mijn schoonmoeder.

In het begin voelde ik me té verantwoordelijk voor mijn moeder. Als ze een stukje wilde gaan fietsen had ik haar fiets al buiten gezet. En ik probeerde van alles te regelen voor mijn moeder, om het haar maar naar de zin te maken. Dat heb ik echt moeten leren loslaten. Mijn moeder kan haar eigen leven leiden, en ik hoef niet alles voor haar in te vullen. Inmiddels hebben we daar een goede balans in gevonden. Ik vind het heel mooi dat we het zo kunnen doen met elkaar, ik zou geen betere oplossing kunnen bedenken.”

Tekst: Rosa Koelemeijer. Beeld: iStock.