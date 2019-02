De Dag Nadat - ik ontdekte dat mijn schoonzus de erfenis wil inpikken

Hier kun je lezen hoe het verder ging nadat Anna er bij de notaris achter kwam dat haar schoonzus het op de centen van haar overleden oom had voorzien. “Sinds die dag heb ik geen contact meer met haar gehad.”

Anna (50): “De erfenis van mijn oom is nog altijd niet afgerond, omdat mijn schoonzus Carmen nog steeds weigert om haar deel van de notariskosten te betalen. Ik laat het maar zo, in de hoop dat de uiteindelijke vraag van de bank om de rekening op te heffen voor een doorbraak in de afwikkeling zorgt. Sinds die dag bij de notaris heb ik geen contact meer met haar gehad. Met mijn broer loopt het contact ook stroef. Hij kiest nog steeds geen partij, houdt zich volledig afzijdig. Afgelopen kerst hebben we zonder mijn broer en schoonzus gevierd. Dat vond ik vooral voor mijn moeder jammer, maar het had onmogelijk gekund.”

Waardevolle spullen

“Carmen heeft zich door haar gedrag buiten onze familie gesteld en is niet meer welkom. Ook bij de ontruiming van het huis van mijn oom wilde zij, ruziemakend, per se alle touwtjes in handen houden. Ik dacht: prima, doe het dan ook maar helemaal zelf. Daarbij heeft ze zich, zonder overleg, alle waardevolle spullen van mijn oom toegeëigend. Maar bijvoorbeeld ook de urn met de as van mijn tante. Dat ze die niet aan mijn moeder of een van de andere zussen heeft gegeven, vind ik onbegrijpelijk. Bizar dat een aangetrouwd familielid de familierelaties zo kapot kan maken.”

Interview: Krista Izelaar. Beeld: iStock