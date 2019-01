De Dag Nadat - ik met mijn skileraar trouwde

In Libelle 6 las je het verhaal van Monique (24), die op haar zeventiende verliefd werd op haar skileraar. Ze zijn zeven jaar later getrouwd en wonen samen in Oostenrijk. Lees hier hoe het verderging.

Monique: “Inmiddels woon ik alweer 28 jaar in Oostenrijk. We hebben drie zoons, van wie er een in Rotterdam woont. Dat hadden we niet verwacht, maar ik vind het leuk om te zien hoe hij het naar zijn zin heeft op de plek waar ik ook een fijne studententijd heb gehad. Hannes werkt als muziekleraar en psycholoog en ik nog altijd als verpleegkundige.”

Advertentie

Ons kent ons

“We wonen in een buitenwijk van een kleine stad, in een fijn rijtjeshuis, met de bergtoppen als uitzicht. Ons kent ons. De kinderen zijn hier opgegroeid met veel ruimte om te spelen, zonder gevaarlijke grote straten in de buurt. In het begin had ik vaak heimwee en dacht ik dat ik weer terug zou gaan, mocht er tussen Hannes en mij iets gebeuren. Nu weet ik dat ik in Nederland ook weer opnieuw zou moeten beginnen.”

Thuisvoelen

“Dat de mensen die ik tijdens een vakantie opzoek gewoon een baan hebben en een gezin en dat onze levens zich in andere richtingen hebben ontwikkeld, zodat het lastig zou zijn om aan te sluiten bij waar het 28 jaar geleden ophield. Ik heb hier een fijne schoonfamilie en door de kinderen snel contacten gelegd met gezinnen in de buurt. Er zijn mooie vriendschappen door ontstaan en ik voel me hier nu echt thuis, alhoewel mijn hart ook altijd voor Nederland zal blijven kloppen en ik na een vakantie altijd met een brok in mijn keel afscheid neem.”

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

Interview: Caroline Griep, Beeld: iStock